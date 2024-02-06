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選科抉擇︱為賺錢讀醫極後悔　醫生長期壓力爆煲發勸世文:應鼓勵孩子多元發展

育兒資訊 17:39 2024/02/06

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男生已經畢業行醫，但仍然後悔讀醫這條路。

【神科/選科/醫科/壓力/多元化】選科為「錢途」還是興趣?不少人視醫科為神科，但有台男辛辛苦苦讀完醫卻極度後悔！現在行醫的他每日都長期壓力爆煲，近日在網上發表勸世文，呼籲應該鼓勵孩子們多元發展，不應一味推崇醫學系。

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成為醫生是很多人的理想，但有台男在討論區「Dcard」發文，表示自己2015年重考數學科，而且報讀重考班，結果考獲89.6分佳績，重考班建議他選讀醫學系，期間他的表哥曾經千叮萬囑，「說過當醫生有多麼痛苦」，但他不信邪，甚至罵對方無病呻吟，結果他最於選擇醫學系。

台男形容讀醫後「從此開啟地獄般的人生……現在每天過不着是人過的生活」，更指「已經被醫學系弄到整個人身體爛掉」，精神長期受壓，奉勸其他人切勿誤入火坑。

縱然他已經畢業多年，而且成為醫生，不過他仍然非常後悔當年選擇讀醫「這麼多年過去，我後悔，真的很後悔，後悔極了」，而且生活過得極度不快樂！

他指應該鼓勵孩子們多元發展，不應只推崇讀神科，人生還有很多其他選擇，提醒其他人切勿誤入火坑。

網民反應兩極

有同樣讀醫的網民感受身受，留言指「每個人適合不同的東西，盲目追求好名聲或不小心被洗腦是非常非常可惜的事情，在長庚的期間我有嚴重的焦慮症，每天過著生不如死的生活。直到重考到台大才覺得一切海闊天空，去心輔中心諮商七十幾次，去看精神科有補助，還有好多有興趣的課程可以修，系上課程也不會很重。雖然現在工作錢是少了點，但真的身心健康了很多，這是什麼都比不上的。」

不過都有人指，其實其他行業做到死都沒有醫生搵錢多「醫在怎麼差，錢就是多，其他行業做到死也沒有醫多。其他行業創業會倒辛苦做好做滿被上司罵到臭頭還是領低薪，做到後面有能力當主管就被老闆的親戚做掉。」亦有網民認為分數是讓你擁有選擇的權利，而不是反而被分數決定自己應該去到哪裡，本來人就各有所志，大家都有自己喜歡的東西，本就不該有浪費分數一說。

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責任編輯：王明芳

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