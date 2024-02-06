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MIRROR成員丨上載姜媽遇碧咸心心眼截圖　姜濤出賣阿媽系列：初戀的眼神

娛樂 13:08 2024/02/06

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熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

姜濤早前為球賽擔任表演嘉賓。

球王美斯領軍的美職聯球隊國際邁阿密，早前於香港大球場跟港聯進行表演賽，當中MIRROR人氣成員姜濤和盧瀚霆擔心表演嘉賓，原來姜濤帶同阿媽入場睇球賽，姜媽更被電視台攝入鏡頭。

MIRROR演唱會丨姜濤不適入院打手點滴　堅持繼續演出：今天可以的

姜濤嘲阿媽：初戀的眼神

昨日姜濤於IG上載姜媽被攝入鏡的大頭照和片段，姜媽只是望著球隊班主碧咸背影，已經笑到四萬咁口，難怪姜濤寫道：

媽….你平常看你兒子的眼神都沒有這樣…
原來姨媽還握手了！

#笑到我肚痛
#媽媽變心了
#初戀的眼神

點擊圖片放大
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盜月者丨姜濤首演大反派密密練開槍　教主Edan激讚有型：他笑容令人心寒【有片】

姜糖笑宣示主權

當中前主播方健儀留言安慰：「睇開啲啦…囝」，網民們紛紛留言笑姜B出賣阿媽：「仲要剪佢大頭你個衰仔」、「宣洩(示)主權『個媽是我的！』」、「奶奶心心眼」、「阿媽有咗第二個2.0」和「姜爸都未投訴」。

日前姜濤分享跟碧咸的合照兼自嘲：「不緊張…我…我一點都不緊張。」不過見姜濤落台時也緊張到「企鵝行」。

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事實上姜媽出鏡率都唔低，姜濤做直播之時，姜媽曾經自己攝入鏡頭，另外某次「姜濤誕」，姜媽途經銅鑼灣回家時，被姜糖包圍。

不過，姜媽表現淡定，跟粉絲逐一合照，事後姜濤於IG上載阿媽的相片兼笑言︰「媽… 你好紅﹗」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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