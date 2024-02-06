MIRROR成員丨上載姜媽遇碧咸心心眼截圖　姜濤出賣阿媽系列：初戀的眼神

▲ 姜濤早前為球賽擔任表演嘉賓。

球王美斯領軍的美職聯球隊國際邁阿密，早前於香港大球場跟港聯進行表演賽，當中MIRROR人氣成員姜濤和盧瀚霆擔心表演嘉賓，原來姜濤帶同阿媽入場睇球賽，姜媽更被電視台攝入鏡頭。

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姜濤嘲阿媽：初戀的眼神

昨日姜濤於IG上載姜媽被攝入鏡的大頭照和片段，姜媽只是望著球隊班主碧咸背影，已經笑到四萬咁口，難怪姜濤寫道：

媽….你平常看你兒子的眼神都沒有這樣…

原來姨媽還握手了！ #笑到我肚痛

#媽媽變心了

#初戀的眼神

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姜糖笑宣示主權

當中前主播方健儀留言安慰：「睇開啲啦…囝」，網民們紛紛留言笑姜B出賣阿媽：「仲要剪佢大頭你個衰仔」、「宣洩(示)主權『個媽是我的！』」、「奶奶心心眼」、「阿媽有咗第二個2.0」和「姜爸都未投訴」。

日前姜濤分享跟碧咸的合照兼自嘲：「不緊張…我…我一點都不緊張。」不過見姜濤落台時也緊張到「企鵝行」。

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事實上姜媽出鏡率都唔低，姜濤做直播之時，姜媽曾經自己攝入鏡頭，另外某次「姜濤誕」，姜媽途經銅鑼灣回家時，被姜糖包圍。

不過，姜媽表現淡定，跟粉絲逐一合照，事後姜濤於IG上載阿媽的相片兼笑言︰「媽… 你好紅﹗」

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