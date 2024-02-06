中毒風險｜婦人使用煮食爐突昏倒　送院證實一氧化碳中毒　揭爐頭加裝1節能配件肇禍

本港一名70歲婦人本月3日在家中使用氣體煮食爐後失去知覺，經送院證實一氧化碳中毒，接受治療後情況穩定，目前已經出院。機電署初步檢查發現，涉事氣體煮食爐被加裝了一個非原廠的節能配件，導致意外發生。

最新影片：

涉事爐頭被加裝「節能環」

機電署及海關昨日（5日）發表公布指，涉事氣體煮食爐為已獲氣體安全監督批准的型號，操作正常，惟事發時該煮食爐的兩個爐頭上均加裝了通常稱為「節能環」的非原廠配件，再加上室內通風不足，令當時室內一氧化碳水平上升引致意外。

機電署強調，本港早前已有多宗使用「節能環」而導致一氧化碳中毒的意外，及後測試結果證明煮食爐使用「節能環」時排放出的一氧化碳會明顯增加，大幅超出「住宅式氣體用具基本安全評估」的安全標準上限，亦沒有聲稱的節能效果。

機電署呼籲市民停止加裝或使用「節能環」等非爐具生產商供應的原廠配件，並在使用氣體煮食爐時必須保持廚房的窗戶及抽氣扇開啓，以便有足夠的空氣流通。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

消委會多次呼籲停用

消委會過去亦曾提醒，「節能環」放在氣體煮食爐的爐頭上使用時爐火會明顯轉黃及出現不正常的燃燒現象，而且排出有毒的一氧化碳。一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，但它會致命。空氣中一氧化碳的濃度即使低至0.4%，也可以在數分鐘內使人失去知覺甚至死亡。

消委會於1997、2008及2009年都曾刊登「節能環」的報告，並呼籲市民停用。當時測試發現使用「節能環」時排出有毒的一氧化碳明顯增加，超出安全標準上限，與機電署今年的測試結果吻合。消委會又提出幾大使用家用氣體煮食爐的安全事項，供市民參考：

使用時必須保持廚房的窗戶及抽氣扇開啟，確保空氣流通。

切勿使用非原廠爐具生產商供應的煮食爐配件，若爐具操作有異，應立即停用，並通知有關爐具代理商檢查或維修。

住戶應每18個月安排註冊氣體工程承辦商為其氣體爐具進行安全檢查。

如察覺氣體煮食爐有氣體洩漏的跡象，在確定本身安全的情況下，立即關閉氣體總掣，及通知有關爐具代理商派員到來處理。

一氧化碳中毒 6類人高危

據衞生署資料顯示，所有人都有機會因一氧化碳而中毒，較易受毒性影響的人士包括：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

衞生署又指，一氧化碳的常見來源可來自室外或室內，曝露後可導致中毒。以下是4大高危行為及地方：

室外方面：

近道路交匯處或有交通擠塞的地方

近工業廢氣排放口

室內方面：

於通風不良的工作場所、家居或食肆使用故障或排氣不良的燃料裝置，例如熱水器和爐頭

通風不良的圍封地方，例如停車場和隧道

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm