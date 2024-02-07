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銀屑病與濕疹容易混淆　四大方法分辨生物製劑紓緩銀屑病徵

醫健人物 00:00 2024/02/07

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當皮膚長出塊狀紅疹，有可能與銀屑病有關，可是部分患者卻誤以為是濕疹或皮膚敏感，而延誤求診，令病情惡化至脫皮及出現大量皮屑，生活飽受困擾。及早治療可避免耽誤病情，而近年推出的新型生物製劑能夠抑制銀屑病相關的發炎因子，療效理想，有助改善病人的生活質素。

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就讀大學的林先生（化名）約三年前，頭部和手腳的皮膚出現塊狀紅疹，他以為是壓力導致濕疹爆發，自行於坊間藥房購買藥膏塗抹患處，以及戒吃牛肉了事。怎料升讀大學後，紅疹急速擴散兼脫皮，影響外觀與生活，不敢穿短袖衣服也失去自信，無計可施下決定向醫生求診，才知道自己患上銀屑病，而不是濕疹，其中塊狀紅疹和脫皮是銀屑病的典型病徵。

銀屑病患者  皮膚不斷發炎及增生

皮膚科專科陳湧醫生表示，不少患者易把銀屑病和濕疹混淆，然而兩者病理各異，病徵亦有四個主要分別，可循紅疹的邊界、位置，有否出現痕癢和脫皮，以作分辨。

「濕疹產生的紅疹，邊界較為模糊，銀屑病的紅疹則呈塊狀，邊界相對明顯。此外，濕疹常見於臉部或關節內側，銀屑病卻好發於頭皮和髮線，或者關節外側。」陳醫生續稱，濕疹引發的痕癢相對較嚴重，但較少出現脫皮；至於銀屑病不一定痕癢，脫皮情況較明顯，患處的鱗屑又多又厚，如雪片般掉下，令患者深受困擾。

銀屑病屬於免疫系統疾病，免疫系統錯誤地攻擊皮膚，導致皮膚不斷發炎和增生，受影響的皮膚往往呈塊狀，又紅又厚又硬。陳醫生解釋，銀屑病除了引發皮膚問題，也有機會引起關節炎以及代謝綜合症等共病，增加血壓高、糖尿病和膽固醇高企的風險，亦有可能影響指甲、眼睛和腸胃發炎，嚴重打擊生活質素。一般而言每一千位華人，就有三位患上銀屑病。

抑制發炎因子   病情受控

傳統主要透過外用藥膏如類固醇，口服藥物及紫外光燈等治療銀屑病，然而成效有限。幸而近年推出的生物製劑，能夠針對性地抑制與銀屑病有關的發炎因子，相比傳統治療方法成效較佳，而且安全。陳醫生以白細胞介素抑制劑17(IL17)為例，它抑制白細胞介素17發炎因子，屬於治療銀屑病的新式生物製劑，有助紓緩紅疹斑塊及皮屑等病徵。

陳醫生說，使用生物製劑後，約八成患者的症狀改善程度，高達九成以上，病情受控，這有助患者回歸正常生活，達到治療銀屑病的重要目標。

上文提及的林先生，他的主診醫生處方生物製劑，一個月後病情已受控，症狀大幅減退，不再受皮疹和皮屑困擾，無懼穿上短袖衣服，亦重拾信心面對校園生活，從過往躲在課室角落避見同學，逐漸移至課室前排聽課，並願意與同學接觸，認識不少新朋友。

陳醫生提醒，銀屑病有多種治療方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。

皮膚科專科陳湧醫生

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