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農曆新年2024︱除夕年三十10大禁忌　太早瞓覺原來唔好？做錯1事衰成年

家事百科 13:12 2024/02/06

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熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

命理專家分享年三十10大禁忌。（iStock圖片）

【農曆新年/年三十/除夕/新年禁忌】農曆新年有不少禁忌，一旦犯禁隨時影響運程。本周五（9日）是年三十，台灣命理專家清水孟國際塔羅小孟老師分享除夕的10個禁忌及習俗，供大家參考。

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小孟老師表示，除夕指去除舊歲的夜晚，「除」有去除之意；「夕」則指夜晚。除夕是農曆正月初一的前一晚，也是農曆年歲末的最後一天夜晚，而農曆十二月多為大月，有三十天，所以又稱為大年三十、年三十、年三十晚、年三十夜，大部分稱之為大年夜、除夕夜、除夕、除夜，也稱為「歲除」，是指舊歲至此而去除，另換新歲，後來大部份統稱「除夕」。

年三十10大禁忌

小孟老師指，禁忌會隨著信仰和時間改變，但過年時多加注意，心裡也比較舒坦。以下為10個除夕禁忌：

1. 忌打碎物品：代表會破運、破財

2. 忌拿剪刀：代表會把財運剪掉

3. 忌倒污水、倒垃圾：古時候未必會集中處理垃圾，可能會隨意丟棄，故據說亂倒垃圾和污水，會噴濺到路過的神明而使人倒楣。

4. 忌說髒話：代表脾氣不好，會倒楣一整年

5. 忌過早睡覺：要守歲替長輩添壽，為自己迎好運

6. 忌開箱櫃：傳說在天亮前不可開箱櫃，才能守住上天給的錢財。

7. 除夕圍爐，長年菜象徵長命百歲，不可直接咬斷，要一口吞入再慢慢咀嚼。

8. 圍爐吃魚時，需要留下魚頭、魚尾，象徵「有餘」。

9. 需要在入夜前洗澡，衣服也要洗好、晾乾，不可以濕過年。

10. 忌在除夕晾曬衣物，以免招來厄運：這習俗在馬來西亞比較盛行

內容獲「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」授權轉載。

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責任編輯：王明芳

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