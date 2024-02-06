  • 19°C
香港時間 : 2024206日 (週二) 15:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港大變景點 | 呻港大迫滿旅客如迪士尼 港漂男籲增設1配套捱批：咪阻住讀書

升學教育 13:39 2024/02/06

分享：

分享：

熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

港漂男呻港大迫滿旅客如迪士尼，籲校園增設1配套。

近年不內地旅客到港除了會到打卡熱點打卡外，更會找尋新的打卡地，近日香港大學就疑似成為了他們的新目標。最近，一名港漂男在社交平台上發文，指現時的香港大學擠逼得猶如迪士尼樂園，因此他建議大學應增設1配套以應對情況。發文後不但引來大批網民反對，更直指這批遊客行為是「阻住讀書」。

最新影片推介：

童學園
校長專訪︱曾為健康停工結婚30年展新里程　聖士提反書院新校長：感謝丈夫支持

事主怒迫滿旅客如迪士尼

近日，該名港漂男於小紅書以「港大打算甚麼時候完善遊客配套」為題發文。他表示現在的香港大學校園非常擠逼，形容「港大擠得像迪士尼」，又指校園內出現不同類型的遊客：

有大大小小的導賞團，有小學生也有中學生，也有一家大小拖着行李箱來的

港大成旅遊熱點 事主建議自搞導賞團賺錢

港大會有如此多遊客前往，源由是小紅書出現大量港大打卡攻略，將其升級為最新打卡地推介，校園同時也成為了內地遊學團的目標，以致港大幾乎「淪陷」。

不少受影響的學生，甚至居民都在網上訴苦，呻港鐵站和校園設施都擠滿人群，令到原本已經多人的設施變得更加多人，難以使用。對此，事主卻持樂觀心態，表示港大應盡快增設配套，建議校方自組導賞團，讓遊客們玩得更加盡興。

港大打算甚麼時候增設遊客配套？要不校方自己組導賞團，讓遊客玩的更盡興？

他又提議港大可以對旅客收入場費，增加校園收入以翻新校舍。

旅客逼滿校園港大生無奈 呻：學校有乜好參觀

帖文一出，引來大批網民反對，又表示對現時校園情況非常無奈，直指「現在好多草地都被踩壞了」、「在地鐵站出口排隊的時候直接插我隊」「他們甚至塞在下扶梯口，造成扶梯擁擠」。

點擊圖片放大
+4
+3

另外，網民亦表示大學沒有甚麼值得參觀，不理解旅客心態，「其實真係唔知道學校有乜好參觀，又唔係旅遊景點」「港大是校園不是主題樂園，為什麼要完善遊客配套」「不明白有甚麼好看，內地沒大學嗎？香港大學也沒有多好看」。

不過有網民指港大學生大驚小怪，內地清華大學都可讓人隨便參觀，勸港大生「放平心態」。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

ET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊: http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳

相關文章

港大變景點︱內地遊學團湧入港大變翻版土瓜灣　街坊斥大巴塞爆擾民：俾返條路行
19:07 2024/02/01
港大變景點︱內地遊學團湧入港大變翻版土瓜灣　街坊斥大巴塞爆擾民：俾返條路行
網絡熱話丨台灣夫婦帶女兒到香港迪士尼玩3日　機場買2條壽司罰款5萬全家崩潰
今日 10:59
網絡熱話丨台灣夫婦帶女兒到香港迪士尼玩3日　機場買2條壽司罰款5萬全家崩潰

你可能感興趣

港大變景點︱內地遊學團湧入港大變翻版土瓜灣　街坊斥大巴塞爆擾民：俾返條路行
19:07 2024/02/01
港大變景點︱內地遊學團湧入港大變翻版土瓜灣　街坊斥大巴塞爆擾民：俾返條路行
網絡熱話丨台灣夫婦帶女兒到香港迪士尼玩3日　機場買2條壽司罰款5萬全家崩潰
今日 10:59
網絡熱話丨台灣夫婦帶女兒到香港迪士尼玩3日　機場買2條壽司罰款5萬全家崩潰
網絡熱話 社交平台 小紅書 香港大學 大學 學校

最高瀏覽

公屋輪候︱一家四口排半年首派430呎房協單位連露台　網民讚公屋界「豪宅」：靚過私樓
公屋輪候︱一家四口排半年首派430呎房協單位連露台　網民讚公屋界「豪宅」：靚過私樓
感冒食療︱小朋友傷風感冒久咳未癒　中醫推介湯水補氣止咳加快復原
感冒食療︱小朋友傷風感冒久咳未癒　中醫推介湯水補氣止咳加快復原