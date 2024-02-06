港大變景點 | 呻港大迫滿旅客如迪士尼 港漂男籲增設1配套捱批：咪阻住讀書

▲ 港漂男呻港大迫滿旅客如迪士尼，籲校園增設1配套。

近年不內地旅客到港除了會到打卡熱點打卡外，更會找尋新的打卡地，近日香港大學就疑似成為了他們的新目標。最近，一名港漂男在社交平台上發文，指現時的香港大學擠逼得猶如迪士尼樂園，因此他建議大學應增設1配套以應對情況。發文後不但引來大批網民反對，更直指這批遊客行為是「阻住讀書」。

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事主怒迫滿旅客如迪士尼

近日，該名港漂男於小紅書以「港大打算甚麼時候完善遊客配套」為題發文。他表示現在的香港大學校園非常擠逼，形容「港大擠得像迪士尼」，又指校園內出現不同類型的遊客：

有大大小小的導賞團，有小學生也有中學生，也有一家大小拖着行李箱來的

港大成旅遊熱點 事主建議自搞導賞團賺錢

港大會有如此多遊客前往，源由是小紅書出現大量港大打卡攻略，將其升級為最新打卡地推介，校園同時也成為了內地遊學團的目標，以致港大幾乎「淪陷」。

不少受影響的學生，甚至居民都在網上訴苦，呻港鐵站和校園設施都擠滿人群，令到原本已經多人的設施變得更加多人，難以使用。對此，事主卻持樂觀心態，表示港大應盡快增設配套，建議校方自組導賞團，讓遊客們玩得更加盡興。

港大打算甚麼時候增設遊客配套？要不校方自己組導賞團，讓遊客玩的更盡興？

他又提議港大可以對旅客收入場費，增加校園收入以翻新校舍。

旅客逼滿校園港大生無奈 呻：學校有乜好參觀

帖文一出，引來大批網民反對，又表示對現時校園情況非常無奈，直指「現在好多草地都被踩壞了」、「在地鐵站出口排隊的時候直接插我隊」「他們甚至塞在下扶梯口，造成扶梯擁擠」。

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另外，網民亦表示大學沒有甚麼值得參觀，不理解旅客心態，「其實真係唔知道學校有乜好參觀，又唔係旅遊景點」「港大是校園不是主題樂園，為什麼要完善遊客配套」「不明白有甚麼好看，內地沒大學嗎？香港大學也沒有多好看」。

不過有網民指港大學生大驚小怪，內地清華大學都可讓人隨便參觀，勸港大生「放平心態」。

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責任編輯：王明芳