皮膚煩惱｜女子壓力大狂爆暗瘡 男友態度突變極冷淡　查手機揭誇張真相：該不該分手？

暗瘡頻生，除了影響外觀，亦可能影響情侶感情？台灣一名女子因轉工壓力過大狂爆暗瘡，需服食A酸治療。惟男友態度卻自始變得冷淡，亦不再主動帶她出席朋友聚會；直到事主查看對方手機才發現，男友竟向朋友大吐苦水，嫌棄事主生暗瘡後變醜，而友人亦紛紛勸他分手。事主對此傷心不已，大嘆：「是不是該放手了......」

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該名女子於網上討論區「Dcard」以「男友跟朋友抱怨我長痘痘他提不起興致」為題發文，指自己因轉工壓力大導致狂生暗瘡，需要看皮膚科醫生、服食A酸治療。惟事後，男友卻變得極為冷淡，很少陪伴她之餘，平日相處亦「說話愛回不回、吃飯也都在滑手機」。事主續指，男友以往與朋友聚會時會希望事主一同前去，如今卻「連問都不會問就直接出門了」。

查男友手機揭誇張對話

她表示，男友一向極重視外表，過去亦曾坦言是因外表才注意到她，但仍感不解：「人真的會因為長痘痘就突然對另一半無感嗎？」故一直只心存懷疑。直到數日前，她趁對方洗澡時檢查手機，才發現男友不斷向朋友抱怨事主滿臉暗瘡變得極醜，令他「提不起興致、連接吻都不想」。

事主指男友「將所有難聽的話都說了」，朋友亦紛紛勸他分手，令事主感到極為非常陌生。事後她一整日都未再理睬過對方，卻仍未獲得一點回應，「沒有問我怎麼了、也沒發現我情緒不對，突然覺得他好陌生，不是那個滿眼都只有我的人」，亦開始萌生分手念頭。

網民：新年換新男友

帖文一出，不少網民怒斥男方僅因暗瘡便想分手，將來亦不會經得起任何考驗，力勸事主盡快分手：「新年換新男友！」、 「會說出因為外表才注意到你這種話的人，以後也會因為外表注意別人！」、「連長痘痘都受不了 ，你覺得他有可能接受你變老或生病嗎？」

12大避免暗瘡發炎、留疤貼士

除了壓力致暗瘡頻生，化學博士K Kwong曾於Facebook專頁分享護膚心得，指暗瘡（包括白、黑粉刺）主要由細菌引起，當毛孔被油脂、蛋白質、護膚品、化妝品、防曬用品堵塞時，細菌便會於毛孔內生長。由於細菌的代謝物會損害皮膚，導致死皮細胞和細菌堆積毛孔內，最後會產生發炎。

他又解釋，部分護膚品、化妝品及防曬乳液內有油脂，主要是方便將白色或膚色無機化合物如TiO2 、ZnO附於皮膚表面，而這些油脂都是細菌糧食，尤其是沒有防腐劑的產品。此外，無機化合物會加速油脂結成顆粒，最後就會堵塞毛孔。

如果想減少生暗瘡或留下疤痕，可以參考以下12大貼士︰

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