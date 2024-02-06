【農曆新年】環保署初八起回收桃花　市民可送往全港55個收集站

▲ 環境保護署推出桃花回收計劃。（資料圖片）

為鼓勵各界回收農曆新年後擬棄置的桃花，環境保護署推出桃花回收計劃，市民及工商機構可於年初八、即2月17日起將桃花送到全港55個收集站。署方亦將延長部分地區收集站的開放時間，方便市民參與。署方另提醒市民，將桃花送往回收前，須拆除揮春及膠帶等裝飾物品，以免影響回收再造過程。

市民及工商機構可在2月17日至25日，將桃花送到位於Y·PARK [林·區] 的中央收集站及54個地區收集站（包括「綠在區區」11個回收環保站、6個離島廢物轉運設施及37個公眾垃圾收集站）；至於2月26日至3月2日期間，可於辦公時間內，即周一至周六的上午9時至下午6時，將桃花直接送往Y·PARK [林·區]。



環保署表示，回收得來的桃花會在Y·PARK [林·區] 連同其他園林廢物被轉化成再生產品，方便重用、循環再造或被升級再造成裝飾和藝術品等。是次計劃只限於回收桃花，但署方亦鼓勵市民將其他小型植物，如年桔重新栽種；至於裝飾物則可貯存再用，以實踐惜物減廢。



另外，若於Y·PARK [林·區] 或「綠在區區」回收環保站回收桃花，均會獲發電子證書；將桃花運往「綠在區區」回收環保站的參與者更可獲1份小禮物，數量有限，送完即止。

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁凱婷