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賀歲片丨《特工亞皆老》創作與疫情有關？ 　細數香港亞皆老街冷知識

娛樂 13:05 2024/02/06

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熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

《特工亞皆老》

由《皇家特工》（ Kingsman）系列導演馬菲域肯（Matthew Vaughn）肯掌舵荷里活電影《特工亞皆老》（Argylle）下，講作家艾利康威（拜絲黛麗侯活）的人氣小說《亞皆老Argylle》的內容，卻在現實生活中發生，惹來了特工亞皆老和間諜組職關注，爆發連場驚世「麻煩」，令她生活不再平靜展開一場碟戰。

其實2020年，世界各地因疫情處於封城的狀態，馬菲域肯卻透過這段時間製作了一套燒腦人氣間諜動作鉅片《特工亞皆老》。因為當時他在倫敦郊外的家中坐着，決定為妻子和當時分別10歲和15歲的女兒舉辦一堂電影欣賞課，他說：「當時處於封城的狀態，所以我可不斷放映電影供他們觀看。」

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《特工亞皆老》

為女兒拍電影

馬菲給她們看了多部電影，但給妻女印象最深刻的是1984年由羅拔湛米基斯（Robert Zemeckis）執導的喜劇冒險片《通天小子俏嬌娃》（Romancing the Stone）。然後，他再為她們播放了希治閣（Hitchcock）1959年的作品《奪魄驚魂》（North by Northwest），故事講述一個普通人捲入了一場非凡、帶有間諜色彩的冒險， 他的女兒們為此瘋狂。

他說：「我想為女兒們拍一部這樣的電影。」其後，一位不知名作者未出版的間諜小說手稿的形式出現在他的辦公桌上，說：「Elly Conway的書《Argylle》是他讀過最好的間諜驚悚小說。」

小說的結構很簡單，聚焦在一個名叫亞皆老的年輕特工，而馬菲並不是個簡單的電影製片人 ，在其整個職業生涯中，一直將原始材料當作懸崖，在那裡他可以做出大膽的、常常令人驚嘆的、創造性和敘事性的飛躍，《Argylle》也不例外：「與傳統的改編不同，電影《特工亞皆老》僅將書中的世界和人物作為靈感，作為一部全新的原創電影的跳板。」

《特工亞皆老》

亞皆老街冷知識

至於香港人看到此戲名，或有另一番感受，因為香港有條亞皆老街（Argyle Street），此街歷史可追溯至早期殖民時代。 它原名「旺角道」，建於19世紀末連接尖沙咀和旺角地區。

亞皆老街早在1900年就已經通車，雖然在1900年通車，但命名為亞皆老街卻是在1926年2月，是以19世紀末一艘往來印度與南中國的商船「亞皆老號」命名，而亞皆老Argyle是Argyll的舊有拼寫。

另外，你以為只有香港有亞皆老街？其實，在蘇格蘭西部、馬來西亞和檳城都有各自的Argyll Road。據說，蘇格蘭之所以以此命名，是因為Argyle的意思是指蘇格蘭人與愛爾蘭人之間的邊界。

《特工亞皆老》

20世紀初，亞皆老街在香港發展成為繁榮貿易中心的過程中發揮了重要作用。 街道兩旁遍布各種商店、市場和小型企業，尤其是登打士街與西洋菜街之間的地段發展成為充滿活力的商業區，為不斷增長的人口提供廣泛的商品和服務。

如今，亞皆老街已經是一個充滿活力的旅遊及商業區，亦是一條四通八達，貫穿香港九龍西油尖旺區和九龍城區的主要道路。整條亞皆老街的周邊主要有港鐵旺角站/旺角東站、朗豪坊、先達廣場、香港中華電力總部、九龍醫院等設施。

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滿載港人集體回憶

其中皆旺商場、先達廣場和新之城3個懷着很多人的回憶和情懷的商場，都隨着時間變遷和疫情的影響有不少轉變，皆旺和先達的風光就不比已往，新之城雖然店鋪變化大，但依然是年輕人的集中地。

另外，此街對香港人還有一個集體回憶，就是當年林峯於《勁歌金曲》頒獎禮蟬聯亞太區最受歡迎香港男歌星獎後，被一名網民取笑說：「又嚟個亞皆老街至太子道西掃街獎。」由此林峯一度被戲稱林峯為「亞皆老街至太子道西最受歡迎香港男歌手」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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