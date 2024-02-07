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靚太安樂窩｜單文柔為陳展鵬品牌注入新元素　因愛女患濕疹研製天然護膚膏

休閒消費 10:34 2024/02/07

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一家三口落力為Ruco Vision注入新元素！

藝人單文柔（Phoebe）婚後主力照顧家庭，已大大減少幕前工作，最近Phoebe決定重新營運丈夫陳展鵬的自家品牌Ruco Vision，究竟經營一個品牌最大的困難是甚麼？過程中最大得著又是甚麼？她又如何為女兒「小豬比」研製天然護膚品？

Phoebe於今集《靚太安樂窩》，就跟大家分享當中的點滴，還甜絲絲表示，一家三口都有參與其中，跟老公的感情亦因而有所增進，小豬比更促成品牌的慈善活動。

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單文柔重新營運丈夫陳展鵬品牌Ruco Vision（陳慧安攝）

陳展鵬當初創立品牌是希望跟粉絲互動

Phoebe表示，展鵬當初創立品牌的理念是希望將自己喜歡的東西，成為一個產品，再跟粉絲作一個互動，疫情前一直有營運，但疫情之後就停了運作，所以兩夫婦早前在想，品牌可否加入更多的新元素或是新產品，是可以跟粉絲、身邊朋友分享的呢？

因小豬比患濕疹而研製金盞花舒敏膏

這個時候，恰巧Phoebe發現小豬比在手肘位置，有一塊小小的濕疹，醫了很久，中醫西醫也試過，用了很多方法，一直都未能完全康復。後來有一天，西醫跟Phoebe說，不如試用一些天然產品，或是一些金盞花成份的東西。

愛女心切的她隨即到藥材鋪買金盞花給女兒洗澡，用了之後真的很有效，但好轉情況只維持一天，女兒皮膚很快又再痕癢，原來是因為金盞花水份蒸發得太快，未能留在皮膚上久一點，就在這時，Phoebe遇到一間做天然產品的工作坊，於是嘗試親自製作金盞花膏，豈料這個試驗品頗成功，女兒用完金盞花舒敏膏後，再加上其他治療，濕疹問題已沒有再翻發。

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經營品牌遇到困難

漸漸地，Phoebe就研製一些小產品出來送給同學和家長，剛開始主要是金盞花舒敏膏，還有就是胺基酸番梘，並將它設計成一塊寶石梘，令外觀看來更吸引。

她坦言，製作產品不是一件最困難的事，找到一個好的合作夥伴才是最困難，因為人與人之間合作，一定有磨合，有時候很單純想創立一個品牌出來，可以大家互相幫助，讓大家的專長和特質可以發揮出來，但大家理念未必相同。

夫婦因研製新產品而增加話題

提到夫妻倆如今共同經營品牌，關係會否更升從前？Phoebe笑說：「我記得前陣子，我在想新年或者聖誕節，一些節日究竟可以做些什麼呢？他就會想一些概念給我，雖然未必做得到，例如他曾經提議我新年製作炮仗蠟燭，我覺得這個想法真的很好。」

不過現實要實行這個概念，就有一定難度，她笑老公覺得事情很簡單，於是就叫他自己試試，但她指這些互動都是開心的：「變成我們生活上，除了聊工作、小朋友，我們都會多了一些話題出來。」

小豬比畫作印服裝作義賣（陳慧安攝）

小豬比畫作印T-shirt作義賣

Phoebe又指出，不但夫婦二人參與其中，小豬比也相當賣力，她笑言：「她問我，你在做些什麼？我跟她分享完之後，她突然有一天就靈機一動，那時是聖誕節，她收到很多聖誕禮物，很開心，她就說很想送回一份禮物給聖誕老人。」

於是Phoebe就叫小豬比畫聖誕卡送給聖誕老人，最終小豬比用自己手掌創作了一幅寫有家人名字的畫作出來，並設計得很精美，然後就指住媽媽的衣服說：「我很想將我幅畫印在衣服上，然後送給聖誕老人，聖誕老人又可以穿，聖誕老人將我的衣服送給所有小朋友。」

Phoebe稱當下「嘩」了一聲，認為女兒的想法很偉大，而展鵬亦盡量滿足小豬比的想法，於是將她畫作印在T恤上，再做一個慈善義賣，還印了一批送到慈善基構給有需要的人。

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新年期間限定產品

Phoebe表示，能夠找到一個興趣，再將它變成兼職，覺得很開心，所以希望品牌在未來不同的節日，都可以推出期間限定產品，今年龍年，她就做了金龍擴香石，擴香石是一個龍公仔，周圍有很多金元寶圍住它，寓意大家新一年招財進寶。

而且盛裝擴香石的玻璃瓶配合燈光效果，就成為了一個漂亮的裝飾品，不止是新年可以用，同時有數種不同的精油提供，例如薰衣草，可以依據不同心情而轉換味道。另外，Phoebe又製作了一個桔子形狀的蠟燭，像真度非常高，她指新年要有桔，希望大家大吉大利，非常好意頭呢！

場地：patisserieshania

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責任編輯：李惠儀

 

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