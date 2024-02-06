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【免針紙案】女西醫涉濫發「免針紙」控方擬加控22罪　夫被控洗黑錢罪2月再訊

社會 13:22 2024/02/06

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女西醫濫發免針紙，被告蔡淑梅被控2項串謀欺詐罪，控方擬加控22罪，夫被控洗黑錢罪2月再訊。 （陳曉欣攝）

元朗六旬女西醫蔡淑梅，涉訛稱兩人不宜接種新冠疫苗，並發出俗稱「免針紙」的新冠疫苗接種醫學豁免證明書，被控2項串謀欺詐罪，案件今（6日）於屯門裁判法院再訊。蔡的丈夫另被控6項洗黑錢罪，涉款約690萬元，今亦被解往法院應訊。被告暫毋須答辯，控方指擬加控蔡22項控罪並撤回欺詐罪，擬將兩案合併轉介區院審理。裁判官押後至2月23日處理加控及轉介程序，兩被告准保釋候訊。

被告蔡淑梅（64歲，醫生）被控2項串謀欺詐罪，指她於或約於2022年9月3日，在香港分別與巫鴻新或趙連妹一同串謀欺詐香港特區政府，即被告不誠實地表示已對巫和趙進行評估，以及根據由衞生署發布之《新冠疫苗接種醫學豁免指南》的醫療原因認為兩人不適合接種所有當時可用的新冠疫苗。

蔡的丈夫、被告白偉雄（64歲，退休人士）被控6項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。

控罪指，被告於2022年7月7日至9月23日期間，在香港與蔡淑梅知道或有合理理由相信蔡淑梅及白偉雄於花旗銀行（香港）之3個聯名戶口，所持有的總額15,906.78美元（折約12.4萬港元）、61萬元、31萬元、272,200元、384,369.25美元（折約300萬港元）及320,000.12美元（折約250萬港元），全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財産。

兩案今一同提訊，控方表示兩案源於同一事件，律政司建議一同轉介區域法院審理，另不反對蔡的丈夫保釋。控方並指，擬加控蔡22項控罪及撤回欺詐罪。

蔡沒有律師代表自行應訊，她不反對押後。署理主任裁判官黃士翔考慮到被告未有律師代表，將案件押後至2月23日再訊，處理加控及轉介程序，並批准蔡的丈夫以現金10萬元保釋，不得離港和須交出旅遊證件，其間不得接觸控方證人，另須每周到警署報到1次，蔡則以原有條件保釋。

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記者：陳曉欣

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