周興哲將獲獎舞台帶到澳門演出 　世界巡演澳門站優先門票火速爆滿

▲ 《ERIC CHOU 周興哲Odyssey~旅程RETURNS 》

周興哲《ERIC CHOU 周興哲Odyssey~旅程RETURNS 澳門演唱會2024》將於3月15至16日假澳門銀河綜藝館舉行，出名靚聲的Eric會以獨特質感嗓音，帶樂迷穿梭於音樂世界，用歌聲開啓Odyssey之旅。這次也是他繼2017年後，相隔7年再次來澳演出

在2022年，Eric於新加坡展開了他的「Odyssey~旅程」，首度以四面舞台呈現他的「情歌宇宙」。Eric的演出加上視覺舞台設計更一舉拿下享譽「設計奧斯卡」之稱的美國IAA協會「2023 MUSE ADWARD」的至高榮譽鉑金獎。

▲ 《ERIC CHOU 周興哲Odyssey~旅程RETURNS 》

經歷亞洲、美加與澳洲等20多場巡迴演出後，3月15及16日終於將「情歌宇宙」帶到澳門的銀河綜藝館澳舉行一連兩場演唱會，而日前在BOOKYAY優先發售反應熱烈，所有優先訂購門票火速售罄。

為答謝小興星的支持，Eric承諾會出盡萬二分努力做到最好，為每位入場觀眾帶來超高水平製作；四面台的設計更是盡量照顧每一位觀眾，以超近距離同大家見面。

他感性地說：「每一個人也都是在努力，想成為更好的自己，這一路我的旅程繼續推進，也是因為有你們，是跟小興星們一起的！」

▲ 《ERIC CHOU 周興哲Odyssey~旅程RETURNS 》

info

《ERIC CHOU 周興哲Odyssey~旅程RETURNS 澳門演唱會2024》

日期：3月15至16日

地點：澳門銀河綜藝館

門票：$1,588 /$1,288 /$988 /$688 /$488