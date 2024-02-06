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急症室｜農曆新年急症室推特別安排　兩類病人轉私家醫生就診　登記後24小時內可申請退款

健康資訊 13:47 2024/02/06

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本港天氣預計於農曆新年期間轉冷，公立醫院普通科門診、急症室壓力恐會增加。醫管局行政總裁高拔陞表示，醫管局急症室將於本月9日至18日（年三十至年初九）推出特別退款安排，如病人被分類為次緊急、非緊急，在急症室登記後如覺得等候期間太長，可在24小時內申請退款，轉到私家醫生診所求醫。

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次緊急、非緊急病人可申請退款

高拔陞指出，上述兩類病人在急症室登記後24小時內申請退款後，有關款項將於1個月內透過電子支付系統退款，一方面他們可無需在急症室等待太久，另一方面亦可為急症室騰出空間，為更有需要病人提供更快服務。

醫務衞生局局長盧寵茂又表示，農曆新年4日假期長假期間，醫管局提供普通科門診的公立醫院，會由14間增至18間，門診名額則增加25%。另外，三方協作的中醫門診在假期期間，每日會設有1,800個資助服務名額；近百間私營診所和醫院，亦已表明會在長假期間提供服務。另外，超過250中醫診所回覆指，會在初一至初七延長服務。

急症室收費4大Q&A

1. 現時公立醫院急症室收費是多少？

急症室收費

  • 持有香港身份證的人士、為香港居民的11歲以下兒童等：每次180元
  • 其他人士：每次1,230元

住院收費

  • 持有香港身份證的人士、為香港居民的11歲以下兒童等：入院費75元，住院費每天120元
  • 其他人士：每天5,100元

2. 現時急症室怎樣分流？

醫院管理局轄下急症室均實施分流制度，按照病人病情的輕重緩急而定治理的先後次序，而非按先到先得的方法。當病人抵達急症室後，先由一名富經驗及接受特別培訓的護士，對病人的病情作出初步評估，危急的病人會獲得優先治理。

分流護士會根據病情將病人分為五類﹕

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3. 緊急病人的診治時間？

根據醫院管理局的服務目標，急切醫療需要的病人要在合理的時間內得到診治：

  • 危殆類別: 即時診治
  • 危急類別: 在15分鐘內處理95%的危急病人
  • 緊急類別: 在30分鐘內處理90%的緊急病人

4. 急症室的輪候時間是多少？

每間急症室的輪候時間各有不同，醫管局網站提供實時急症室等候時間，市民可作參考。

 

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健康問題 農曆新年 高拔陞 盧寵茂 公立醫院

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