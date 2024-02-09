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乳癌警號︱40歲女乳房周邊長「暗瘡」　服抗生素、消炎藥難消退　醫生切片檢查揭患1期乳癌【附自我乳房檢查方法】

醫生診症室 11:00 2024/02/09

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40歲女乳房周邊長「暗瘡」，服抗生素、消炎藥難消退，醫生切片檢查揭患1期乳癌【附自我乳房檢查方法】

身上長暗瘡不一定是皮膚問題，隨時可能是癌症徵兆！台灣一名40歲女子發現胸部周圍長暗瘡，最初她僅自行搽藥，其後更向皮膚科求醫服用消炎藥，但始終不見成效，於是被緊急轉介到乳房外科檢查，最終竟確診患上乳癌。

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台灣皮膚科醫生胡怡萱在《醫師好辣》節目中分享上述個案指，該名40歲患者因胸部周圍長出一粒「暗瘡」求醫。她最初覺得只是普通的皮膚長暗瘡，便打算自行搽藥代謝，但一段時間後「暗瘡」仍沒有消失，令她感到困擾，於是到胡醫生的皮膚科診所求醫。

胡醫生在為患者檢查和診斷後，發現她胸部的「暗瘡」有紅腫，而且會痛；於是處方了抗生素和消炎藥給女患者服用。不過，患者服藥後仍不見效。胡醫生感覺不妥，便緊急將她轉介至乳房外科做切片檢查，結果竟確診乳癌。所幸女患者及早發現，腫瘤小於2cm，屬於第一期，經治療後病情穩定康復。

乳癌的5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

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    • 自我乳房檢查方法

    據香港家庭計劃指導會資料，自我乳房檢查的目的是提高對自己乳房的認識及對乳房疾病的警覺性，大部分的乳房腫塊都是在自我檢查時發現。自我檢查應在乳房並無疼痛或腫脹的情況、如經期後進行；停經後的婦女則可在任何時候進行。任何女性一旦發現乳房腫塊，應盡早找醫生檢查，獲取專業的意見和診斷。

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