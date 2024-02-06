營商之道丨支嚳儀自爆3年級學做生意賺錢　創業曾受盡白眼遇疫情迎難而上

▲ 支嚳儀自小已經喜歡做生意。

努力追求自己想要的東西，一步步規劃自己的人生，凡事目標明確，由小時候已有生意頭腦的支嚳儀，望終有一天建立屬於自己的品牌，憑着其不放棄，勇於挑戰的精神，終於夢想成真，擁有自己的自助烘焙店。

她接受TOPick專訪表示：「不論路途有多麼崎嶇，我一定可以找到自己的方向，錢對於我而言不是最大的動力，最重要能創造價值。」

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▲ 支嚳儀自小已有興趣做生意。（陳慧安 攝）

自小對做生意有興趣 人生首個創業

由小就立志做企業家，源於父母也是生意人，在這個成長環境被熏陶下慢慢對做生意產生興趣：「每天吃飯的時候他們就會傾談工作上不同的項目，茶餘飯後就會談拍檔之間的事或者工作上遇到的挑戰，要怎樣去解決，我覺得整件事十分有趣。」

支嚳儀（Venus）憶述人生第一個創業是其3年級的時候：「當時媽媽為了我的健康，她說不可以再給零用錢我買零食，當時我就想不如學媽媽做生意 ，我就畫了《美少女戰士》，黑白就賣2元， 彩色就賣5元，一天更賺到近60元，豈料有同學與訓導主任投訴我在賣畫，之後更打給我媽媽 ，不過那次是她唯一一次沒有罵我 ，還問我是否很像她一樣學做生意?」

Venus還記得母親對其說「學做生意前要先學懂做人」，並叫她不要心急，長大後媽媽便會教導她怎樣去做生意。

「由小到大我希望擁有自己一個品牌，創造一些價值給人，但我不知那樣東西是甚麼，我就不停摸索和體驗不同的東西。」Venus說。

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接觸各行各業 曾自我懷疑

在摸索的過程，絕不容易，她接觸各行各業，從中學習不同的知識，不過她坦言有過一絲自我懷疑的時刻，「我大學畢業後那5年接觸過不同的東西，包括銀行﹑教師又做珠寶，在不同的地方也留下不同的足跡，我當時經常對自己說是否要找一個自己很大興趣的東西去做才會留長些？ 我經常會抱着一個自我懷疑和浪費的感覺。」

直到今日的Venus很肯定地對舊日的自己說，「你真的沒有浪費曾經踏過的足跡，可能看似浪費時間，但過了十年後絕對用得着。」

從經歷中學習 不開珠寶舖頭原因

她指過往總總的經歷，成就了今天的創業：「就如我怎樣找贊助商，這都是我之前做製片主持的時候學過的東西，之後怎樣找媒體﹑KOL這個也是我以前在珠寶公司做過公關當中學到的，所以以前學到的東西也能應用到今時今日的創業。」

曾取得珠寶鑑證師資格，惟最終沒有選擇開珠寶舖頭，全因Venus計過成本開支太大：「我曾入了一間鐘錶珠寶的公司，學習了很多錶和珠寶的品牌，那時我覺得開珠寶舖頭門欄很高，計了成本後，又覺得自己沒有這方面的渠道，就覺得不如不要做這方面的生意，這只是一個興趣，就不要變成一個事業。之後，我便入了電視台做製片和主持。」

「我永遠覺得沒有一個人百分之百迎接新的工作或挑戰，只要你勇敢開一個頭，你一直抱着冒險家的精神，勇於突破挑戰，就會找到自己方向。」她說。

做事有目標計劃

言談間感受到Venus是一位勇於挑戰和目標明確的人，對此她自言每個人也要找到自己的北斗星：「你要知道自己個終點想要甚麼，我小時候就知道不論路途有多麼崎嶇 ，我一定可找到自己的方向，錢對於我而言不是最大的動力，最重要能創造價值。」

她認為要成功創業，不應給任何藉口自己，「不懂就去學，凡事嘗試，這種態度不是我是創業家才說這番話，而是我還未創業前，已經常常對自己說。」

▲ （陳慧安 攝）

開烘焙店原因

由珠寶到開烘焙店，兩者「大纜都扯唔埋」，全因有一年Venus想親自整蛋糕送給母親做生日禮物。

她憶述：「之後我試了不同的蛋糕班，例如一對一﹑ 一對4等， 之後我更買了所有材料回家，望着Youtube學弄，但過程中遇到很多疑問，最終弄到『一鑊泡』。當時我就想都市人那麼忙， 突然想整個蛋糕也不能隨時Walk in ，之後我就萌生開烘焙店的想法。」

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飛往台灣「取經」

Venus指當時有朋友介紹在台灣有不同的烘焙課程，故她特意飛去「取經」：「我逗留了5日上了不同的堂，邊寫筆記邊觀察，將自己抽離做客人的角度，觀察他們的營運模式，之後發覺這門生意有得做，還令人有很大的成就感，因此慢慢鑽研下去。」

她續說：「我不停鑽研自己的食譜，我的食譜入面亦會避免用很專業的蛋糕詞語，令客人容易看得明白，在場又會提供專業廚師，當他們遇到問題的時候可隨時解答。我的品牌叫 『Bakebe』，全因我當每一位客人很像我的『Baby』，我的角色就是在他們身邊作扶助，讓他們感到開心和有幸福感。」

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受盡白眼

她自言最初製作食譜困難重重，亦找過很多專業的酒店甜品主廚幫忙，受盡不少白眼，惟Venus絕無灰心，反而迎難而上。

她說：「之後終於找到一個廚師，他用了20個步驟整了一個海綿蛋糕 ，我看完後一頭霧水，當刻我有拍下他所有的步驟 ，亦問了他所有的重點， 之後我就將這些的重點變成我個APP。我個APP為何人人都看得明，因為一個頁面，左邊是一條片可以不停重看，右邊只有兩句句子， 將它變得十分簡化， 而過程中有何不明白的地方就可舉手找人幫忙。」

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▲ 支嚳儀做事從來冇放棄。（陳慧安 攝）

親自拍攝和剪輯

最重要的是這個APP中的逾1700條短片，全由Venus一手一腳親自拍攝和剪片，絕無假手於人，「創業最重要是不要當有一個想法的時候，就去找人幫忙，應要想想在自己能力範圍內可以做到甚？就是這樣一直做變成自己的資源，最終我不眠不休用了幾個星期剪好。」

困難重重

「創業難，守業更難」，在這5年多的經營，Venus坦言難關從四方八面如巨浪的蓋過來，當中最大的困難莫過於是新冠肺炎疫情的大爆發：「頭4波疫情的時候，都提供很多價值給飛不到外地旅遊的人，因為香港沒有地方給他們舒緩壓力。其實蛋糕不只是生日可以整 ，也是一種可以療癒到你當下的壓力，皆因聞到蛋糕香味也會感到開心。」

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從不放棄

不過直到第5波疫情，收入完全是零，Venus不得忍痛要員工休息，甚至要刪減人手，情況十分嚴峻，更表示當刻只有「出冇入」，在這個情況下，難免有很多人會選擇放棄，及時「止血」。

Venus直言當然曾有一絲想放棄的心，惟她與拍檔最終也沒有選擇這樣做，「因為大家也愛護這個品牌，怎樣令它生存的意志力大過想放棄，要堅守着自己的品牌，未到最後一刻都要嘗試拯救。」

場地：Bakebe

記者：陳曉柔

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