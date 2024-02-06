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【急症室回水】急症室農曆新年期間實施退款新安排　非緊急及次緊急病人一個月內發還款項

社會 13:58 2024/02/06

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(左)基層醫療健康專員彭飛舟。 (中)醫務衛生局局長盧寵茂。 (右)醫管局行政總裁高拔陞。 （陳靜儀攝）

醫管局表示，今個農曆新年假期，急症室會實施特殊退款安排，分流後屬第四及五類的病人，亦即次緊急及非緊急，於登記24小時內可以退款，並到私家醫生就診，醫管局會於一個月內發還款項，希望減少急症室輪候時間。

醫管局行政總裁高拔陞表示，新安排會由今個星期五（年三十）起實至2月18日（初九）實施。他表示，新安排是為了回應部分市民，本身希望自行離開急症室，「但比咗錢覺得唔抵」，而最終沒有離開。

高拔陞續指，不會主動鼓勵病人退款，而是盡量希望他們非緊急病人不要前往急症室，而到普通科門診或私家醫生就診。至於新退款安排會否恆常化，則需視乎實行成效。

曾有病人於急症室等候期間離世，讓病人退款離開急症室，會否帶來額外風險？醫務衛生局局長盧寵茂稱，第一至三類的病人，會於短時間內得到處理，「主要針對唔知道自己誤用，但到急症室的市民」，強調措施是給予市民選擇，暫時不知道會選擇退款的人數。

另外，當局亦與發展局合作建立一個手機應用程式功能，提供187個公私營診所的資訊，包括診所位置、服務時間，會以地圖模式顯示，新功能可以透過醫健通及「HAGO」使用。

至於政府正檢討急症室收費，盧寵茂表示，有機制檢討急症室及公營醫療系統收費。他指，急症室的成本相當高，每個人求診達2千元，希望善用急症室資源，強調非於財政上「回收」開支。

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記者：陳展棋

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