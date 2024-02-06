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【黎智英案】陳沛敏供稱破例全版印尊子漫畫　指黎智英認為泛民講修例再無新意

社會 14:03 2024/02/06

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前《蘋果》副社長陳沛敏。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》(下稱《蘋果》) 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（6日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。前《蘋果》副社長陳沛敏供稱，過往每年7.1大遊行，《蘋果》均會找尊子畫漫畫及印製全版。2019年4月28日有關《逃犯條例》遊行，陳指破例印刷及刊登尊子繪畫的全版海報。黎曾建議於2019年6月9日前由有份量的人，講述《逃犯條例》引起的憂慮，因為黎認為再由泛民人士講述已再無新意。

案件今踏入第24天審訊，第二位從犯證人、前《蘋果》副社長陳沛敏踏入第3天作供，由助理刑事檢控專員張卓勤代表控方負責主問。

控方引述黎智英與陳沛敏於2019年4月26日的WhatsApp對話，當中陳曾將銅鑼灣書店店長林榮基的維基百科網頁及有關的《鏗鏘集》連結傳予黎。

陳供稱，由於較早前黎曾致電她，要求她提供林的個人資料，她遂將連結傳予黎，黎再將資料整合成一段文字後給她確認。陳指於確認無誤後，兩天後該段文字刊登於黎的專欄《成敗樂一笑》，題為《請站出來保住最後防線》。

控方又引述一段2019年4月27日黎傳予陳的錄音，當中要求陳詢問前立法會議員李卓人，需要印多少幅政治漫畫家「尊子」設計的橫額。陳供稱，過往每年7.1大遊行，《蘋果》會找尊子畫漫畫及印製全版，當時則是破例為2019年4月28日有關《逃犯條例》的遊行作全版印刷。陳同意橫額上沒有新聞，純粹是口號和圖畫，又承認當日《蘋果》曾刊登寫有「反惡法 倒林鄭」的尊子海報。

控方問及印刷海報是誰的主意，陳供稱不肯定，由於黎曾不斷向《蘋果》高層發訊息，要求呼籲市民上街，及替民陣印刷海報，因此大家都認為黎很重視當日的遊行。陳續指，因此在「初會」及「編前會」亦有講述黎的指示，陳承認她與《蘋果》前執行總編輯林文宗及總編輯羅偉光亦有跟隨黎的指示。

控方又引述一段2019年4月27日的WhatsApp 訊息，當中黎要求陳催谷市民上街，並稱「現在情況太靜了」。陳同意這與黎支持抗爭，及反對修訂《逃犯條例》的看法相似。控方引述另一則訊息，問及有關報道前港督彭定康言論，屬於黎的建議還是編採指示，陳供稱認為是指示。

控方展示2019年4月29日的《蘋果》港聞版，頭版題為「當我們還有自由 今上街反惡法」，並印有彭定康及林榮基等人的頭像。報章內亦有一版寫有「你確定你自己不是逃犯」，並附有手扣圖像，下方則是呼籲訂閱《蘋果》動新聞。

控方問及陳，截至當日，《蘋果》會否以全版報紙印刷口號。陳供稱，這是全版廣告，即是宣傳《蘋果》動新聞，呼籲他人訂閱。

陳供稱，黎曾建議於2019年6月9日前找一些有份量的人，講述《逃犯條例》引起的憂慮，因為黎認為再由泛民人士發聲而再無新意，故希望找法律界或宗教界人士發聲。

聆訊今午（6日）續。

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記者：梁錦麟

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