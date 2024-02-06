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金像奬2024丨香港電影金像奬公布入圍名單　《白日之下》獲16項提名成今屆之冠

娛樂 15:10 2024/02/06

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熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

金像獎協會主席爾冬陞

一年一度香港影壇盛事香港電影金像奬頒獎典禮在今日（2月6日）假香港文化中心舉行記者招待會，宣布「第四十二屆香港電影金像奬」將於4月14日舉行，

在記招上，爾冬陞指金像獎是對往年傑出表演的表揚、推廣香港電影，希望大家努力拍更多電影。他指，第一輪投票有1995人，投票率超過6成，也希望下一輪投票可更踴躍。

香港電影評論學會丨《但願人長久》吳慷仁奪影帝　《白日之下》余香凝力壓梁雍婷鍾雪瑩封后

《白日之下》

《白日之下》獲16項提名

大會邀廖子妤、劉俊謙、吳冰、周漢寧任嘉賓，負責宣讀入圍角逐本屆香港電影金像奬的19項大獎的候選名單。

當中《白日之下》獲最多入圍，一共有16項提名，《年少日記》及《金手指》隨其後，各有12項提名。至於《毒舌大狀》及《命案》，各有10項提名。

當《金手指》梁朝偉、《毒舌大狀》黃子華、《白日之下》林保怡、《年少日記》盧鎮業、《第八個嫌疑犯》大鵬入圍爭影帝。至於影后，由《填詞L》鍾雪瑩、《4拍4家族》謝安琪、《不日成婚2》衛詩雅、《白日之下》余香凝、《毒舌大狀》王丹妮角逐。

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最新影片推介：丁子朗冼靖峰專訪

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亞洲超星團｜丁子朗有野心想與古天樂「睇齊」　冼靖峰曾因才藝單一感迷失

記者：陳淑霖

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