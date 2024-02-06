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P1X3L 5G 八星賀歲丨P1X3L 5G澳門旅遊塔大玩「跳3」　Phoebus高票當選老鼠屎

娛樂 15:27 2024/02/06

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《P1X3L 5G 八星賀歲》

ViuTV繼《P1X3L 5G 上台計劃》後，葉振弘（Marco）、歐鎮灝（George）、吳啟洋（Phoebus）、葛綽瑤（Yoyo）、許寶恆（Alice）、何洛瑤（Sica）、楊安妮（Win Win）和鍾卓穎（Ash）再組成限定團體P1X3L 5G拍賀年節目《P1X3L 5G 八星賀歲》，走訪香港及澳門不同地方，繼續接受一連串精彩刺激的挑戰及遊戲。
 
今晚（2月6日）播出的首集《P1X3L 5G 八星賀歲》，節目組給予8位主持的第一個任務是在高達233米的澳門旅遊塔平台上面玩「跳3」──即數到跟3有關的數字就要原地跳起。要在距離地面上百米的高空戶外跳起並不容易，少一點勇氣和膽量都難以完成。

Ash對於高空並不感到畏懼，表示只擔心自己的計算能力。誠然，Ash的憂慮很快便實現，眾主持多番嘗試仍未能完結遊戲，場面十分搞笑。

P1X3L 5G 八星賀歲丨為賀年節目宣傳派揮春玩遊戲　P1X3L 5G宣布4月開演唱會

《P1X3L 5G 八星賀歲》

Alice畏高爆喊大嗌

另一方面，Alice畏高爆喊，更大嗌：「可唔可以快啲完！」，盡顯可愛的一面。最後一直在旁觀看的經理人於心不忍，主動向眾人「提水」，8人才順利全員通關。
 
由於8位主持不能完成節目組最後安排的挑戰，其中一人需要受懲罰，節目組於是宣佈今次受罰者是Phoebus。

《P1X3L 5G 八星賀歲》

Phoebus成「老鼠屎」

Phoebus得知信息後一臉茫然、錯愕不已。原來狡猾的節目組在挑戰開始前與各主持單獨會面，要求他們票選本集受罰者，Phoebus高票當選本集「老鼠屎」，他亦坦言接受懲罰：「今日狀態的確唔係咁好嘅，嚟啦接受懲罰。」。

由於8位主持不能完成節目組最後安排的挑戰，其中一人需要受懲罰，節目組於是宣布今次受罰者是Phoebus。

他得知信息後一臉茫然、錯愕不已。原來狡猾的節目組在挑戰開始前與各主持單獨會面，要求他們票選本集受罰者，Phoebus高票當選本集「老鼠屎」，他亦坦言接受懲罰：「今日狀態的確唔係咁好嘅，嚟啦接受懲罰。」

《P1X3L 5G 八星賀歲》

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撰文 : TOPick柴犬出動

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