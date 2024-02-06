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【23條立法】政府續向區議員作解說　「反駁隊長」指發電廠構圖未必屬國家機密

政治 15:08 2024/02/06

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港府今日向市區區議員就《基本法》23條立法進行解說。（梁思韻fb圖片）

《基本法》23條立法諮詢至2月28日結束，港府今日續向區議員進行解說，有出席的市區區議員透露，保安局局長鄧炳強在會上舉例指，發電廠構圖未必是國家機密，但發電廠核心發電組件，有可能本身是公司重大機密、是國家很頂尖的技術，則可能涉及國家秘密。

油尖旺區議員葉傲冬在會後見傳媒時指，會議先由律政司副司長張國鈞就法律含意簡要解說，再由鄧炳強就條文細節作扼要講解。

葉傲冬表示，美國有23部和國安相關法例，而英國最近修訂國安法亦較其他地區嚴格，反映西方國家的雙重標準，一方面批評《港區國安法》、《基本法》23條立法，自己卻訂立嚴厲的國安法。

東區區議員郭浩景指，篇幅講述立法理念，坊間就個別罪行討論，認為多說立法出發點可讓市民更接受和理解。

觀塘區議員梁思韻則稱，鄧炳強指一般大眾市民不需要擔心，因23條立法不是針對一般人，商業活動正常交流也不用擔心。

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記者：戴朗希

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