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農曆新年2024｜農曆新年團年飯必睇10大禁忌習俗　做錯1件事恐帶來衰運

家事百科 18:40 2024/02/06

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團年飯背後有其習俗及意義，以下就為大家盤點10團年飯習俗、禁忌及寓意，為迎接新年做好準備！

農曆新年將至，團年飯更是家庭重聚的重要時刻。一家人齊齊整整、團團圓圓地食餐團年飯，辭舊迎新歲。團年飯背後有其習俗及意義，以下就為大家盤點10團年飯習俗、禁忌及寓意，為迎接新年做好準備！

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團年飯幾時食？

團年飯特指年尾除夕（春節前一天）的闔家聚餐，有「年夜飯」之稱。按傳統來說，吃團年飯的日子是在農曆曆法最後一天，即年三十除夕夜，今年為2024年2月9日享用團年飯。

傳統上，團年飯會在祭祖後全家相聚吃飯，有可能是午飯或晚飯，不過現今社會除夕當日白天仍需要上班工作，演變到團年飯大多是晚飯的時吃，吃完後再一同迎接新年。

團年飯的意義

團年飯又稱作團圓飯，強調家庭的重要性，有祝福家人能在新的一年中團結一致、幸福安康的意思。通常在外地工作的家人會趁節日回家齊聚，並且在吃團年飯前先拜神祭祖，儀式完成後才會開飯，而菜肴會比一般豐盛，食材的配搭會有其特殊的寓意，菜式菜名會有吉祥的象徵。

５個團年飯的傳統習俗必知

團年飯有豐富的傳統習俗，雖然不同地區的習俗可能有差別，不過團年飯皆是家人們齊聚一堂的重要時刻，共同慶祝新年的到來，象徵著團圓和和諧。

  • 1.飯前先拜神祭祖

傳統上，吃團年飯前會先進行拜神祭祖的儀式，以示對神明和祖先的敬意。祭拜的對象包括菩薩上香、拜地主、分別對五方土地龍神進行拜祭，最後則是上香拜祖先。

  • 2. 準備更多米飯

傳統上，團年飯準備米飯時，除了要比平日提供更多飯量飽腹外，也象徵著在新的一年裡能富足有餘。飯盆不見底代表「年年有餘」。此外，多添飯也帶有「添福添壽」的寓意，為家人祈求幸福和長壽。

  • 3.飯後長輩派發利是（壓歲錢） 

「壓歲錢」取了壓「祟」錢的諧音，有著避邪的寓意。 壓歲錢，不論收到的金錢多寡，都是長輩祝福晚輩平安的心意。

傳統上，長輩通常在大年三十團年飯膳後，給年輕一輩的家人派發利是。而後輩會將這些利是放在自己的枕頭下，從大年三十晚一直到年初一，亦是「壓歲錢」的習俗。象徵著新一年財源滾滾，一切順利的美好祝願。

  • 4.菜單採用特殊菜肴和寓意

團年飯傳統上一般會準備魚、肉、雞、鴨等四道主菜，寓意圓滿和幸福。再搭配五道小菜，總共有九道菜，象徵著「長長久久」。或者準備代表「八喜臨門」合稱為「四盤四碗」的八道菜，期盼事事如意，好運不斷。 團年飯的菜單中，每一道菜都有其象徵性的寓意。例如：

髮菜象徵著「發財」
韭菜代表「長長久久」
蠔豉寓意著「好事」

  • 5.舞龍舞獅表演 

在一些地區，舞龍舞獅表演是團年飯的一部分，以驅邪避禍，為家庭帶來好運。中國傳統認為「龍」有吉祥及尊貴的象徵，深信龍有掌管風雨的能力。因此人們相信舞龍可以保祐來年風調雨順、五穀豐收。而「獅」被視為祥瑞靈物，有驅邪降福的能力。因此人們在春節中舞獅以祈求消災除害、求吉納福。時至今日，舞龍舞獅除了為農曆新年增添氣氛及求福外，亦成為不少商業機構的宣傳活動。

５大團年飯的禁忌
團年飯一家人齊齊整整食餐團年飯，去舊迎新有了不同傳統習俗趨吉避凶、祈求平安幸福。當中團年飯也有５大禁忌。

  • 禁忌一：勿用破碗破碟

破碗或碟被認為是不吉利的兆頭，應該小心謹慎使用餐具。如果碎裂，可能被認為會帶來壞運氣。

  • 禁忌二：碗筷器皿禁忌

在團年飯中，應避免將筷子插在飯中，因為這個舉動在中國文化中與祭祀和喪禮相關，被認為不吉利。器皿食具上，不建議在團年飯中使用刀子或其他鐵器，以避免帶來不祥之兆。

  • 飯禁忌三：不提不吉利的話題 

在團年飯期間，應避免談論不吉利的話題，如疾病、死亡、失業等。這是為了保持節日的氛圍，避免帶來壓力和不祥之兆。若用膳時，家人通常保持安靜，建議不要打破沉默、爭吵或討論有爭議的話題，以確保和諧的氛圍。

  • 禁忌四：翻魚及吃魚

團年飯必定吃魚，且只吃魚身中段，留頭留尾，等第二天——即明年年初——再吃，寓意「有頭有尾」、「年年有餘」，因為「魚」、「餘」同音。在團年飯中，應避免將魚倒仰著放在桌上。因為倒仰的魚在中國文化中與倒霉相關，不吉利。

  • 禁忌五：一定要「有餘有剩」

團年飯一般大魚大肉，吃得愈夜愈好，過年飯要有餘，忌一乾二淨，有餘有剩留到新一年，寓意年年有餘，新的一年衣食無憂，財運亨通。因此準備比平時更多的飯菜，確保家人飽腹之餘，又做到「有餘有剩」。

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責任編輯：王明芳

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