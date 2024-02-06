【美斯失場】霍啟剛：香港球迷沒有感受到被尊重　國際邁亞密還欠一個解釋及道歉

▲ 霍啟剛指，國際邁亞密還欠香港球迷一個解釋及道歉。(霍啟剛fb圖片)

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）隨所屬球會國際邁阿密訪港時未能上陣，引起球迷及港府不滿。體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛今日認為，香港球迷沒有感受到被尊重，國際邁亞密還欠香港球迷一個解釋及道歉，雖然活動不涉及公帑，但不代表主辦單位不用向公眾交代，據他了解主辦單位Tatler連一句對義工感謝的說話都沒有，他促Tatler考慮一個合適的方案，給球迷、遊客及香港市民一個合情合理的交代。

霍啟剛今日在社交網站撰長文指，不清楚美斯的身體狀況，也沒有專業資格評論美斯是否應該出場「踢幾分鐘」，但如果自己是美斯，知道現場四萬名球迷是為自己而來，這會選擇主動現身說法，甚至與觀眾交流握手，送上親筆簽名球衣，以答謝球迷的支持。他直言，「未知這樣的做法對於「球王」而言是否太為難，還是他太受歡迎、太受追捧、已經對歡呼麻木了？」他批評，今次比賽的處理方法，相信香港球迷並沒有感受到被尊重。他重提，「皇家馬德里」20年前訪港時，碧咸在內的「六條煙」每一位球星都有落場獻技，球迷感覺到球隊對其尊重。

霍啟剛：主辦單位令人感覺「賺到盡」 連一句對義工感謝說話都沒有

Tatler放棄「M」品牌和贊助，霍啟剛認為，雖然活動不涉及公帑，但不代表不用向公眾交代、不用向社會負責。其實除了原本的現金資助外，政府亦在其他環節如交通安排、警力等等安排作出投入，支持今次活動的舉辦。他透露，據他了解，今次活動處理義工的手法欠佳，支援不足，主辦單位最後連一句感謝說話都沒有。他希望Tatler可以考慮一個合適的方案，給球迷、遊客及香港市民一個合情合理的交代，展示一份應有的尊重。

霍啟剛稱，據了解，Tatler找了不少於六間企業贊助，估計贊助費用不菲，更有傳聞Tatler以15萬套餐價，售賣與國際邁亞密球員合照的機會。他指，如果他是美斯，知道主辦機構邀請我與客人合影，然後它能收取15萬，他也可能「黑面」。他指：

當然我不知道今次活動Tatler的利潤及成本，但各種舉動足以令人感覺『賺到盡』，不為足球、不為球迷，只做行銷，確實不太好，而一切安排也令球迷觀眾希望越大，失望越大。

霍啟剛：若說跟美斯沒關係是說不通

霍啟剛認為，比起其他百年老牌歐洲球隊，國際邁亞密在短短五六年間，已經索價據聞1000萬美元進行一場表演賽，惟碧咸應該心知肚明，這1000萬美元出場費其實因為是因為美斯及碧咸本人的知名度，如果沒有「球王」加持，根本不值這個價錢，所以說跟美斯沒關係也是說不通。

對於機管局作出特別安排，為國際邁亞密到港時於停機坪設歡迎儀式，霍啟剛指，看到直播時還以為是那個國家元首到訪香港，但當球隊步出飛機參與歡迎儀式，儀式未結束時球員便拉隊離場，司儀「叫都叫唔住」，不知球員是聽不懂還是聽不到，便匆匆登上旅遊巴，認為場面令人嘩然，看着直播的他感到非常失望，也為現場的嘉賓及司儀感到尷尬。「我們為球隊到來的精心安排，卻被狠狠踐踏，非常遺憾。」

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責任編輯：區綽彥