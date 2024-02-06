樂壇天后丨鄭秀文透露旅遊時突然上吐下瀉　揭母親急病入院趕回港

▲ 希望Sammi一家都身體健康。

天后鄭秀文（Sammi）自休養逾半年後，身體情況大有好轉，連日來也在社交網分享動向，不但勤力做運動，又與友人食好西。

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上機時出現不適

今日(2月6日)她透露一月初，見身體終於強壯了不少，於是決定去一次外遊，然後才展開2024年的工作，不過由九天變成一天的旅程：「去年亦因未痊愈恢復，取消了英國之行和韓國之行，所以mi可以說是前後四年未旅行過了，帶住感恩輕鬆的心情起程，旅程合共九天，誰知最終竟變成一天旅程，電光火石之間必須匆忙回港。」

她指深深體會人生總是充滿未知和變數，原來上機時突發出現不適：「自己又突發肚痾，又嘔，幸得溫柔的空姐施以援手。謝謝你，溫柔的空姐。」

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母親生病入院

之後Sammi指母親因急病入了醫院，故要必須趕回港：「活在當下一天的回憶也是美好，謝謝至愛的團友對我處境的包容和體諒，二世古一日之旅。不滑雪的我和另一員負責採購食物，屙嘔估計是吃了沒有煮熟的生蠔。」

最後Sammi向大家報平安指母親已經沒事：「老媽子復原得很謝謝溫醫生醫治和謝醫生的關懷，謝謝每一位姑娘。」

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