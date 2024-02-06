  • 19°C
香港時間 : 2024206日 (週二) 17:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 美斯 新手爸媽 金像奬2024 農曆新年2024 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

金像奬2024丨梁朝偉黃子華兩大男神爭影帝　王丹妮升呢角逐金像影后

娛樂 16:19 2024/02/06

分享：

分享：

熱門 美斯 新手爸媽 金像奬2024 農曆新年2024 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區

梁朝偉黃子華兩大男神爭奪金像影帝殊榮。

香港電影金像奬頒獎典禮今日（2月6日）假香港文化中心舉行記者招待會，席間公佈各獎項的提名名單，當中影帝和影后之爭最受關注！

兩大男神爭影帝

最佳男主角提名演員包括梁朝偉《金手指》、林保怡《白日之下》、盧鎮業《年少日記》、黃子華《毒舌大狀》及大鵬《第八個嫌疑人》。

至於曾憑《梅艷芳》獲金像獎最佳新演員的王丹妮有望「升呢」，她今次憑《毒舌大狀》提名最佳女主角，與謝安琪《4拍4家族》、衛詩雅《不日成婚2》、余香凝《白日之下》、與及鍾雪瑩《填詞L》爭影后。

金像奬2024丨香港電影金像奬公布入圍名單　《白日之下》獲16項提名成今屆之冠

點擊圖片放大
+5
+4

《白日之下》入圍多個獎項

另外，最佳男配角提名演員有很大的「年齡差」，最大年紀為《白日之下》的姜大衛以及最年輕為《年少日記》的黃梓樂，其餘入圍演員包括《毒舌大狀》謝君豪、《死屍死時四十四》李尚正以及《但願人長久》吳慷仁。

至於最佳女配角提名名單為《白日之下》梁雍婷、《年少日記》韋羅莎、《毒舌大狀》的廖子妤和楊偲泳與及《不日成婚2》的金燕玲。

點擊圖片放大
+5
+4

另外「最佳新演員」包括吳冰《1人婚禮》、陳諾霆《4拍4家族》、許月湘《白日之下》、何珀廉《年少日記》、謝咏欣《但願人長久》。

憑《填詞L》角逐「最佳女主角」的鍾雪瑩說： 「好多謝大會同所有投票嘅人，俾咗呢個心意俾我，非常之多謝佢地。好開心《填詞L》可以以講廣東歌故事嘅姿態，進入呢個電影嘅盛會入面。我會繼續努力，好開心可以第一次做女主角，就入圍金像獎。」

最新影片推介：丁子朗冼靖峰專訪

TOPick柴犬追星
亞洲超星團｜丁子朗有野心想與古天樂「睇齊」　冼靖峰曾因才藝單一感迷失

相關文章

金像奬2024丨香港電影金像奬公布入圍名單　《白日之下》獲16項提名成今屆之冠
今日 15:10
金像奬2024丨香港電影金像奬公布入圍名單　《白日之下》獲16項提名成今屆之冠

你可能感興趣

金像奬2024丨香港電影金像奬公布入圍名單　《白日之下》獲16項提名成今屆之冠
今日 15:10
金像奬2024丨香港電影金像奬公布入圍名單　《白日之下》獲16項提名成今屆之冠
娛樂人物職業 演員 梁朝偉 黃子華 林保怡 謝安琪 余香凝 衛詩雅 金燕玲 吳慷仁

最高瀏覽

公屋輪候︱一家四口排半年首派430呎房協單位連露台　網民讚公屋界「豪宅」：靚過私樓
公屋輪候︱一家四口排半年首派430呎房協單位連露台　網民讚公屋界「豪宅」：靚過私樓
感冒食療︱小朋友傷風感冒久咳未癒　中醫推介湯水補氣止咳加快復原
感冒食療︱小朋友傷風感冒久咳未癒　中醫推介湯水補氣止咳加快復原