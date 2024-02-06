金像奬2024丨梁朝偉黃子華兩大男神爭影帝　王丹妮升呢角逐金像影后

▲ 梁朝偉黃子華兩大男神爭奪金像影帝殊榮。

香港電影金像奬頒獎典禮今日（2月6日）假香港文化中心舉行記者招待會，席間公佈各獎項的提名名單，當中影帝和影后之爭最受關注！

兩大男神爭影帝

最佳男主角提名演員包括梁朝偉《金手指》、林保怡《白日之下》、盧鎮業《年少日記》、黃子華《毒舌大狀》及大鵬《第八個嫌疑人》。

至於曾憑《梅艷芳》獲金像獎最佳新演員的王丹妮有望「升呢」，她今次憑《毒舌大狀》提名最佳女主角，與謝安琪《4拍4家族》、衛詩雅《不日成婚2》、余香凝《白日之下》、與及鍾雪瑩《填詞L》爭影后。

金像奬2024丨香港電影金像奬公布入圍名單 《白日之下》獲16項提名成今屆之冠

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《白日之下》入圍多個獎項

另外，最佳男配角提名演員有很大的「年齡差」，最大年紀為《白日之下》的姜大衛以及最年輕為《年少日記》的黃梓樂，其餘入圍演員包括《毒舌大狀》謝君豪、《死屍死時四十四》李尚正以及《但願人長久》吳慷仁。

至於最佳女配角提名名單為《白日之下》梁雍婷、《年少日記》韋羅莎、《毒舌大狀》的廖子妤和楊偲泳與及《不日成婚2》的金燕玲。

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另外「最佳新演員」包括吳冰《1人婚禮》、陳諾霆《4拍4家族》、許月湘《白日之下》、何珀廉《年少日記》、謝咏欣《但願人長久》。

憑《填詞L》角逐「最佳女主角」的鍾雪瑩說： 「好多謝大會同所有投票嘅人，俾咗呢個心意俾我，非常之多謝佢地。好開心《填詞L》可以以講廣東歌故事嘅姿態，進入呢個電影嘅盛會入面。我會繼續努力，好開心可以第一次做女主角，就入圍金像獎。」

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