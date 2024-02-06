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【DSE】2間港人子弟學校突獲准首設DSE內地試場　考評局：試卷完全密封跨境運送

社會 16:10 2024/02/06

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考評局今日（6日）公布，2間內地港人子弟學校獲准試行設立文憑試考場。

香港考試及評核局今日（6日）公布，今年將以先行先試模式，以內地首2間「與考學校」，作為中學文憑試（DSE）內地考場試點，讓約110名中六考生在內地原校應考筆試，涉及10個考試日。

考評局上月初曾表示，仍在研究和探討開設內地試場安排，並物色本港試場，讓首2間獲接納與考的港人子弟學校應屆考生跨境來港應考DSE。

考評局今日最新表示，近日經教育局及廣東省教育行政部門審視後，考評局獲批准以2間「與考學校」 ，即深圳香港培僑書院龍華信義學校及廣州暨大港澳子弟學校為試點，讓約110名合資格港澳藉中六考生在原校應考筆試；至於英文口試則須來港應考。局方發言人解釋，上月計劃條件未成熟，為免考生擔心故先行公布「後備方案」，要求考生來港應考，但實際上一直在籌備內地試場，強調有「兩手準備」，又提到兩校校長都表示，基本上所有家長都希望在內地應考，故設立內地考場絕對受歡迎。

局方上月已就試卷保管及運送，與教育局代表、兩間「與考學校」及部份本地中學校長進行演練，未來亦會繼續進行，強調會確保兩校在保密度、安全度及可靠度方面達到要求。局方發言人表示，考慮到交通、極端天氣、距離因素，試卷不會即日運送至學校，而是會預先將試卷放入保密箱內上鎖，在完全密封下由押運公司分批跨境送至學校考試專用區域的「保密室」。至於試卷將提早多久運往內地試場、境外逗留時間，發言人以保密為由拒絕透露。

發言人亦指，車上會設鏡頭監控車廂情形，接駁至考評局，以及設GPS監察位置，並由考評局職員全程陪同、監察，亦已與兩地出入境部門協調清關手續，屆時運送人員毋須下車辦理出入境手續，確保運送試卷途中毋須開箱，做到點對點、無縫銜接。

局方發言人續指，保密室亦會安排保安人員24小時駐守直至開考；直至當日早上才會告知考評局人員密碼以開啟保密箱，再將試卷交給試場主任，強調學校職員未經允許不得進入考試專用區域，以免洩漏考題，亦與試卷送抵香港試場時間一樣。

至於試後，考評局發言人指，會即場初步素描考試試卷，儲存影像備用，再將試卷分批運回考評局試卷評核中心。考評局強調，考生不論在本港或內地應考，皆修讀同一DSE課程，並採用相同的試卷，故答卷將按相同的評核要求，一併評閱與評級。

考務人手方面，考評局指會在港招聘有豐富經驗老師任考場主任，教育部門亦會派員到場協助、維持治安，亦會要求兩校互相派至少2個老師到另外一間學校監考，又會再額外派監考員，相信配置較香港考場多。

考評局會安排在港聘用的考務人員居於試場學校，並計劃將內地舉辦考試的額外成本，交由內地考生繳付附加費承擔，收費將於日內刊憲。

考評局亦稱，將繼續與兩地教育部門監督內地考場落實各項考務安排，並為兩所考場試點學校提供適當的指引和培訓，在整個考試流程全面貫徹質素保證和監控要求，以確保DSE試不論在本地或大灣區設立考場，均達到一致的國際級水平。至於來年DSE內地考場安排，將根據是次試行經驗及相關因素再作評估。

考評局由今日起，向所有考生派發2024年DSE准考證，學校考生將經所屬學校獲派准考證；至於自修生的准考證則透過郵遞寄出，若2月15日仍未收到，應立即向考評局學校考試及評核部查詢。

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記者：梁凱婷

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