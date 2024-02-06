金像獎2024丨第42屆香港電影金像奬完整提名名單　《白日之下》獲最多提名成大熱

▲ 「第四十二屆香港電影金像奬」完整提名名單。

年度香港影壇盛事香港電影金像奬頒獎典禮在今日（2月6日）假香港文化中心舉行記者招待會，宣布「第四十二屆香港電影金像奬」將於4月14日舉行，同時公布入圍名單。

《白日之下》共獲16個提名，成今屆之冠，而林保怡今次首度入圍香港金像獎即獲最佳男主角提名，與盧鎮業《金手指》梁朝偉、《毒舌大狀》黃子華、《年少日記》盧鎮業、《第八個嫌疑人》大鵬爭影帝。

另一同樣以社會議題為題材的《年少日記》及以香港真實轟天騙案為藍本的《金手指》，分別獲12項提名，入圍名額僅次《白日之下》。

而票房破1億元成香港有史最高票房電影的《毒舌大狀》，以及在香港電影評論學獲最佳電影的《命案》，各獲10項提名。

金像奬2024丨香港電影金像奬公布入圍名單 《白日之下》獲16項提名成今屆之冠

▲ 《白日之下》林保怡。

最佳電影

白日之下

年少日記

命案

金手指

毒舌大狀

最佳導演

簡君晋（白日之下）

卓亦謙（年少日記）

鄭保瑞（命案）

莊文強（金手指）

吳煒倫（毒舌大狀）

▲ 《毒舌大狀》

最佳編劇

唐翠萍、李卓風、簡君晋（白日之下）

卓亦謙（年少日記）

游乃海、李春暉（命案）

莊文強（金手指）

吳煒倫、張雲青、林偉文（毒舌大狀）

最佳男主角

林保怡（白日之下）

盧鎮業（年少日記）

梁朝偉（金手指）

黃子華（毒舌大狀）

大鵬（第八個嫌疑人）

▲ 《金手指》

最佳女主角

謝安琪（4拍4家族）

衛詩雅（不日成婚2）

余香凝（白日之下）

王丹妮（毒舌大狀）

鍾雪瑩（填詞L）

最佳男配角

姜大衛（白日之下）

黃梓樂（年少日記）

李尚正（死屍死時四十四）

吳慷仁（但願人長久）

謝君豪（毒舌大狀）

最佳女配角

金燕玲（不日成婚2）

梁雍婷（白日之下）

韋羅莎（年少日記）

楊偲泳（毒舌大狀）

廖子妤（毒舌大狀）

最佳新演員

吳冰（1人婚禮）

陳諾霆（4拍4家族）

許月湘（白日之下）

何珀廉（年少日記）

謝咏欣（但願人長久）

▲ 《年少日記》

最佳攝影

流星（白日之下）

流星（年少日記）

鄭兆強、陶鴻武（命案）

潘耀明（金手指）

關智耀（潛行）

最佳剪接

盧煒麟（白日之下）

陳曉進、卓亦謙（年少日記）

梁展綸、David Richardson（命案）

張叔平、彭正熙（金手指）

陳祺合（毒舌大狀）

最佳美術指導

霍佩詩、張栩冰（七月返歸）

潘燚森、謝靄霖（白日之下）

張蚊（年少日記）

余家安、梁詩韻（命案）

林子僑（金手指）

最佳服裝造型設計

潘燚森、陳巧倩（白日之下）

黃家寶（死屍死時四十四）

張叔平、陳子晴（但願人長久）

余家安、葉嘉茵（命案）

文念中（金手指）

最佳動作設計

谷垣健治、嚴華（天龍八部之喬峰傳）

黃偉亮（命案）

李忠志（掃毒3：人在天涯）

錢嘉樂（潛行）

董瑋（爆裂點）

最佳原創電影音樂

泰迪羅賓、戴偉（4拍4家族）

朱芸編（白日之下）

區樂恆、廖頴琛、張戩仁（年少日記）

戴偉（金手指）

王建威（填詞L）

最佳原創電影歌曲

一個人走走（1人婚禮）

作曲及主唱：岑寧兒

填詞：王澄晞

毋忘（4拍4家族）

作曲：戴偉

填詞：梁栢堅

主唱：謝安琪

日光漂白（白日之下）

作曲：朱芸編

填詞：周耀輝

主唱：黃妍

Let's Get To The Top（金手指）

作曲：戴偉

填詞：劉敬雯

主唱：大AL

填詞魂（填詞L）

作曲及主唱：謝雅兒

填詞：黃綺琳

最佳音響效果

楊智超（白日之下）

鄭名輝、楊智超（命案）

Nopawat Likitwong（金手指）

張凱彤（第八個嫌疑人）

聶基榮、林紹儒、陳慧思（爆裂點）

最佳視覺效果

陳迪凱‧水（七月返歸）

張展榮、周子豪、覃彥（命案）

黃智力、潘志恒（金手指）

林洪峯、林駿宇、何文洛、余國亮（斷網）

袁華堂、王喜慶、楊敏傑（爆裂點）

新晉導演

簡君晋（白日之下）

卓亦謙（年少日記）

祝紫嫣（但願人長久）

吳煒倫（毒舌大狀）

李子俊（第八個嫌疑人）

最佳亞洲華語電影

周處除三害

孤注一擲

富都青年

滿江紅

關於我和鬼變成家人的那件事

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記者：陳淑霖