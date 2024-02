金像獎2024丨第42屆香港電影金像奬完整提名名單　《白日之下》獲最多提名成大熱

▲ 「第四十二屆香港電影金像奬」完整提名名單。

年度香港影壇盛事香港電影金像奬頒獎典禮在今日(2月6日)假香港文化中心舉行記者招待會,宣布「第四十二屆香港電影金像奬」將於4月14日舉行,同時公布入圍名單。

《白日之下》共獲16個提名,成今屆之冠,而林保怡今次首度入圍香港金像獎即獲最佳男主角提名,與盧鎮業《金手指》梁朝偉、《毒舌大狀》黃子華、《年少日記》盧鎮業、《第八個嫌疑人》大鵬爭影帝。

另一同樣以社會議題為題材的《年少日記》及以香港真實轟天騙案為藍本的《金手指》,分別獲12項提名,入圍名額僅次《白日之下》。

而票房破1億元成香港有史最高票房電影的《毒舌大狀》,以及在香港電影評論學獲最佳電影的《命案》,各獲10項提名。

▲ 《白日之下》林保怡。

最佳電影

白日之下

年少日記

命案

金手指

毒舌大狀

最佳導演

簡君晋(白日之下)

卓亦謙(年少日記)

鄭保瑞(命案)

莊文強(金手指)

吳煒倫(毒舌大狀)

▲ 《毒舌大狀》

最佳編劇

唐翠萍、李卓風、簡君晋(白日之下)

卓亦謙(年少日記)

游乃海、李春暉(命案)

莊文強(金手指)

吳煒倫、張雲青、林偉文(毒舌大狀)

最佳男主角

林保怡(白日之下)

盧鎮業(年少日記)

梁朝偉(金手指)

黃子華(毒舌大狀)

大鵬(第八個嫌疑人)

▲ 《金手指》

最佳女主角

謝安琪(4拍4家族)

衛詩雅(不日成婚2)

余香凝(白日之下)

王丹妮(毒舌大狀)

鍾雪瑩(填詞L)

最佳男配角

姜大衛(白日之下)

黃梓樂(年少日記)

李尚正(死屍死時四十四)

吳慷仁(但願人長久)

謝君豪(毒舌大狀)

最佳女配角

金燕玲(不日成婚2)

梁雍婷(白日之下)

韋羅莎(年少日記)

楊偲泳(毒舌大狀)

廖子妤(毒舌大狀)

最佳新演員

吳冰(1人婚禮)

陳諾霆(4拍4家族)

許月湘(白日之下)

何珀廉(年少日記)

謝咏欣(但願人長久)

▲ 《年少日記》

最佳攝影

流星(白日之下)

流星(年少日記)

鄭兆強、陶鴻武(命案)

潘耀明(金手指)

關智耀(潛行)

最佳剪接

盧煒麟(白日之下)

陳曉進、卓亦謙(年少日記)

梁展綸、David Richardson(命案)

張叔平、彭正熙(金手指)

陳祺合(毒舌大狀)

最佳美術指導

霍佩詩、張栩冰(七月返歸)

潘燚森、謝靄霖(白日之下)

張蚊(年少日記)

余家安、梁詩韻(命案)

林子僑(金手指)

最佳服裝造型設計

潘燚森、陳巧倩(白日之下)

黃家寶(死屍死時四十四)

張叔平、陳子晴(但願人長久)

余家安、葉嘉茵(命案)

文念中(金手指)

最佳動作設計

谷垣健治、嚴華(天龍八部之喬峰傳)

黃偉亮(命案)

李忠志(掃毒3:人在天涯)

錢嘉樂(潛行)

董瑋(爆裂點)

最佳原創電影音樂

泰迪羅賓、戴偉(4拍4家族)

朱芸編(白日之下)

區樂恆、廖頴琛、張戩仁(年少日記)

戴偉(金手指)

王建威(填詞L)

最佳原創電影歌曲

一個人走走(1人婚禮)

作曲及主唱:岑寧兒

填詞:王澄晞

毋忘(4拍4家族)

作曲:戴偉

填詞:梁栢堅

主唱:謝安琪

日光漂白(白日之下)

作曲:朱芸編

填詞:周耀輝

主唱:黃妍

Let's Get To The Top(金手指)

作曲:戴偉

填詞:劉敬雯

主唱:大AL

填詞魂(填詞L)

作曲及主唱:謝雅兒

填詞:黃綺琳

最佳音響效果

楊智超(白日之下)

鄭名輝、楊智超(命案)

Nopawat Likitwong(金手指)

張凱彤(第八個嫌疑人)

聶基榮、林紹儒、陳慧思(爆裂點)

最佳視覺效果

陳迪凱‧水(七月返歸)

張展榮、周子豪、覃彥(命案)

黃智力、潘志恒(金手指)

林洪峯、林駿宇、何文洛、余國亮(斷網)

袁華堂、王喜慶、楊敏傑(爆裂點)

新晉導演

簡君晋(白日之下)

卓亦謙(年少日記)

祝紫嫣(但願人長久)

吳煒倫(毒舌大狀)

李子俊(第八個嫌疑人)

最佳亞洲華語電影

周處除三害

孤注一擲

富都青年

滿江紅

關於我和鬼變成家人的那件事

