【23條立法】林定國：一般學術研究不違法　公眾利益豁免門檻高以防濫用

▲ 律政司司長林定國。（林定國fb圖片）

政府就《基本法》23條立法進行公眾諮詢，律政司司長林定國強調，香港一向尊重亦堅持言論及學術自由，看不到做一般正常的研究，會有機會跌入觸犯披露國家機密的法律條文。

林定國今日出席電台節目時指，23條立法具普遍適用性，不論甚麼行業都要遵守法律，只要守法，對外交流或做學術研究不會有問題。

非每個國家都設公眾利益定為豁免條件

對於外界關心的「竊取國家秘密」罪，林定國指難以清晰界定何謂國家秘密，並非每個有國家安全法的國家，都將公眾利益定為豁免條件。他續指，在涉及公眾利益情況下披露國家秘密須十分謹慎，因明知會面對後果，當事人仍堅持披露，必然要三思，其他司法管轄區都把公眾利益的門檻訂得很高，以防濫用。

林定國：潛逃海外人士刻意欺騙法庭

諮詢文件指出，會引入具有足夠力度應對潛逃行為。林定國表示，潛逃海外人士往往是刻意欺騙法庭，向法官聲稱不會去其他地方，「對這些人我們沒有相關的反制措施，確保疑犯不會隨便說謊話，有甚麼不合理和不公道呢？跟他最後有沒有罪不要緊，其實就是邀請他們回來。」

▲ 保安局局長鄧炳強。（鄧炳強fb圖片）

保安局局長鄧炳強出席出一節目指，很多人潛逃海外後，仍繼續進行危害國家安全行為，所以參考外國法例，例如取消護照及福利等。

被問到如果有市民轉載海外個別人士的網上言論或呼籲，會否觸犯境外干預罪行，鄧炳強表示，可能發生的場景可以有千萬個，難以一概而論如何才算犯法，最重要看幾個元素，包括是否有境外干預、有否作出不當干預、有否達到干預效果及意圖，政府未來會聽取商會、金融界、外國商界及外國領事的意見。

諮詢期與財案發表時間重疊因國家安全與社會發展是並行

林定國表示，23條立法的諮詢期與財政預算案發表時間重疊，正因為國家安全與社會發展是並行，今次諮詢文件份量相當豐富，每個建議都有具體解釋，方便市民大眾表達意見，反映過去一周吸引到大眾聚焦討論問題，從這層面來講這個諮詢時間是絕對合適。

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記者：戴朗希