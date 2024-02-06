【頒令破產】律政司申許智峯破產　高院今正式頒下破產令

▲ 律政司申許智峯破產，高院今正式頒下破產令。（陳偉英攝）

正被國安處懸紅100萬通緝的前立法會議員許智峯，早前被律政司入稟高等法院呈請破產，案件今（6日）於高等法院進行破產聆訊。聆案官指有關文件已有效派送予答辯人，答辯人未有作回應，遂正式頒下破產令。



被呈請破產為許智峯，債權人為律政司司長，許沒有到庭，亦沒有律師代表，律政司一方則毋須到庭。

聆案官表示有關破產呈請文件已有效派送予答辯人，答辯人未有回應，遂正式頒下破產令。

正被警方國家安全處懸紅100萬元通緝的許智峯，原涉及4宗刑事案件，惟許於2020年准保釋前往丹麥外訪後宣布流亡，律政司指許蓄意以虛假文件誤導法庭及警方批准保釋，指其棄保潛逃，要求判處入獄令。高院法官於2022年9月，於許缺席聆訊下裁定藐視法庭罪成，判監3年半，兼須支付以彌償基準計算之訟費。

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記者：林育慧