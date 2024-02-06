兒童理財丨小朋友利是錢怎處理？　過來人建議爸媽用1招：孩子長大會感謝你

▲ 網民熱議如何處理孩子的利是錢。

【農曆新年/過年/利是/兒童理財/理財】農曆新年將至，如何處理小朋友的利是錢，可能是許多家長的疑問。台灣一名媽媽近日就在網上發帖，指小朋友現時4歲，每年可領約新台幣2萬元（約港幣5,100元）的利是錢，而之前她都是把錢存入銀行戶口，今年打算把錢拿去存股，幫孩子保管到升中。該名媽媽在網上好奇一問其他家長，如何處理孩子的利是錢，意外引起網民熱烈討論。

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一名女網民周四（1日）在網上討論區「Dcard」以《你們都怎麼處理小孩的紅包？》為題發帖，與其他網民討論起如何處理孩子的利是錢，幫助孩子理財。

帖文一出後，引起網民熱烈議論，有網民認為要為孩子做好儲蓄，一直到長大成人：「保管到升大學以上才對吧，我都告訴他要用一部分紅包錢來繳學費，學習要認真要不然會浪費紅包錢，剩下的都告知他必須存起來，我也真的帶他去銀行存錢」、「我覺得幫小孩存到高中，然後讓小孩出去打工一陣子，把錢交給小孩，告訴他你以後靠自己了」。

有網民就認為，自少為孩子培養理財觀很重要：「站在小孩的角度，我覺得國高中就可以給小孩了欸，早點教他們理財觀念，不要亂花，但也可以買真的想要的東西，不然小孩會覺得自己很可憐，其他同學都有壓歲錢，而且並不是長大了就不會亂花，我媽是從小到大都收走，說拿去買保險⋯⋯，但她會自己包一包幾千的給我」。點擊睇更多留言：

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而眾多網民中，就有人分享媽媽的一個舉動，令她多年後也很感激媽媽當時的決定：「存起來，我小時候每年的紅包媽媽都有存，一年一萬，到我20歲的時候我媽就一次把20萬加利息給我。這是我的創業基金，我很感謝我媽。」

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責任編輯：王明芳