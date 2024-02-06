  • 19°C
香港時間 : 2024206日 (週二) 17:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 美斯 新手爸媽 金像奬2024 農曆新年2024 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

兒童理財丨小朋友利是錢怎處理？　過來人建議爸媽用1招：孩子長大會感謝你

育兒資訊 17:12 2024/02/06

分享：

分享：

熱門 美斯 新手爸媽 金像奬2024 農曆新年2024 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區

網民熱議如何處理孩子的利是錢。

【農曆新年/過年/利是/兒童理財/理財】農曆新年將至，如何處理小朋友的利是錢，可能是許多家長的疑問。台灣一名媽媽近日就在網上發帖，指小朋友現時4歲，每年可領約新台幣2萬元（約港幣5,100元）的利是錢，而之前她都是把錢存入銀行戶口，今年打算把錢拿去存股，幫孩子保管到升中。該名媽媽在網上好奇一問其他家長，如何處理孩子的利是錢，意外引起網民熱烈討論。

最新影片：

童學園
校長專訪︱曾為健康停工結婚30年展新里程　聖士提反書院新校長：感謝丈夫支持

一名女網民周四（1日）在網上討論區「Dcard」以《你們都怎麼處理小孩的紅包？》為題發帖，與其他網民討論起如何處理孩子的利是錢，幫助孩子理財。

帖文一出後，引起網民熱烈議論，有網民認為要為孩子做好儲蓄，一直到長大成人：「保管到升大學以上才對吧，我都告訴他要用一部分紅包錢來繳學費，學習要認真要不然會浪費紅包錢，剩下的都告知他必須存起來，我也真的帶他去銀行存錢」、「我覺得幫小孩存到高中，然後讓小孩出去打工一陣子，把錢交給小孩，告訴他你以後靠自己了」。

有網民就認為，自少為孩子培養理財觀很重要：「站在小孩的角度，我覺得國高中就可以給小孩了欸，早點教他們理財觀念，不要亂花，但也可以買真的想要的東西，不然小孩會覺得自己很可憐，其他同學都有壓歲錢，而且並不是長大了就不會亂花，我媽是從小到大都收走，說拿去買保險⋯⋯，但她會自己包一包幾千的給我」。點擊睇更多留言：

點擊圖片放大
+4
+3

而眾多網民中，就有人分享媽媽的一個舉動，令她多年後也很感激媽媽當時的決定：「存起來，我小時候每年的紅包媽媽都有存，一年一萬，到我20歲的時候我媽就一次把20萬加利息給我。這是我的創業基金，我很感謝我媽。」

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳

儲蓄 網絡熱話 網上討論區 新台幣 台灣 農曆新年

最高瀏覽

公屋輪候︱一家四口排半年首派430呎房協單位連露台　網民讚公屋界「豪宅」：靚過私樓
公屋輪候︱一家四口排半年首派430呎房協單位連露台　網民讚公屋界「豪宅」：靚過私樓
感冒食療︱小朋友傷風感冒久咳未癒　中醫推介湯水補氣止咳加快復原
感冒食療︱小朋友傷風感冒久咳未癒　中醫推介湯水補氣止咳加快復原