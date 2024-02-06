【澳門葡幣】澳門幣10元、20元出新鈔　澳門市面即日起流通

▲ 澳門推出新款10元鈔票。（澳門secret fb）

澳門兩間銀行，即日起陸續推出新版澳門元紙幣，俗稱葡幣。其中低面額的10元、20元紙幣已經面世，鈔票沿用以往顏色，但換上全新設計色樣。

澳門鈔票有6種面額，分別是10元（紅色）、20元（紫色）、50元（啡色）、100元（藍色）、500元（綠色）及1,000元（金色）。

澳門大西洋銀行、澳門中國銀行已推出10元、20元新鈔票；澳門政府預期，隨後每年再推出兩款面額。而新鈔票推出之後，現行鈔票仍可沿用，仍是法定貨幣，會同時流通。

▲ 澳門推出新款20元鈔票。（澳門secret fb）

澳門兩行鈔票設計有別

澳門兩間發鈔銀行，鈔票的設計都有不同，展示出多元化澳門風貌。

中銀新系列採用「南獅」做正面設計，展示澳門蘊含中華嶺南文化。而背面多數採用澳門建築物或標誌。

大西洋銀行的新鈔票，正面採用銀行總部立面，背面採用澳門各年份的歷史地圖。

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記者：吳卓峰