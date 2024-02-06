面試技巧丨面試被問弱點兜個彎去讚自己絕不奏效 公關達人分享面試加分技巧

▲ 公關達人分享面試加分技巧。

我經常要坐在面試席，有公司請人的、有學院請教職員的、有收生的、有獎學金申請的。在面試這個場景，有些標準問題是可預料的，面試者應預先思考如何作答。

但我發現，面試者很多時連預料得到的標準問題都答不好，那就莫說那些令人措手不及的問題了，譬如：「請講一下你的弱點。」就這問題上，我遇過很多騎呢答案，有些令我甚至懷疑對方是否當考官是知心老友，坦白地衝口而出，諸如：「我好怕人」（但份工要面對人）；「我好容易同人鬧翻」（邊個敢請你？）；「我對蠢人無耐性」（即係自覺好醒？）如此這些注定失敗的面試答案，我暗忖：「你唔係嘛？面試喎。」

亦有一些人會藉着「弱點」兜個彎去讚自己：「我個人太為人設想了！」說時還交足戲呈現少許苦惱情緒。類似這樣的回答也有不少，例如：「我個人太認真工作/太追求完美/太把工作放第一位。」這些假借「弱點」去表揚自己的方法，看在考官眼裏絕不奏效，反予人欠缺自省能力的感覺。面試者必須在瞬間很濃縮地表現自己最好的一面，但以上例子都是令人印象大打折扣的答法。

其實，當考官問「你有甚麼弱點？」時，究竟在問甚麼？考官想聽到的，並非只是「弱點」本身，而是面試者如何address（正視和克服）這個弱點，這個才是最重要的部分。例如：「我對××科技/××軟件應用不太擅長，但我已報讀××進修課程，對於這方面的能力/操作，現在比以前更有信心。」「我的性格有點心急，但這幾年已注意到這個問題，工作講求team-work（團隊精神），所以我很在意地閱讀一些相關書籍，例如：××××/我參加了一個提升溝通能力的課程，相信自己現在是個比以前更好的team-player。」

面試者用這個方向回答問題，首先態度坦誠不失真，亦同時表達出自己是一個會自省修正和用行動去令自己進步的人，面試考官絕對會在面試中加分。

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