【農曆新年】年假期間普通科門診加開名額　五區年初一私醫選擇較少 【附各區睇醫生攻略】

▲ 醫務衛生局局長盧寵茂介紹新的應用程式功能。(陳靜儀攝)

醫務衞生局局長盧寵茂指，4天農曆年假期期間，醫管局下普通科門診會較往年加強服務，其中普通科門診會增加25%門診額，過年期間普通科門診名額會增加到8000個，並會特別加派人手處理，包括留意急症室情況，在初三、四調派更多人手處理，三方協作的中醫門診假期期間每日會設有1800個資助服務名額。

當局亦指，有近一百間私營診所和醫院已表明會在長假期間提供服務，另外亦有超過250中醫診所回覆指，會在初一至七延長服務。

醫務衞生局連同發展局推出新應用程式功能，新功能附設於「地理資訊地圖」內，市民可以於地圖形式的網頁參閱各公私營醫療服務，包括中醫的開放時間及地點。記者試用後發現，新功能大致清晰，搜尋功能分門別類列出不同種類的醫療服務，亦可按地區及年假的日子搜尋。

不過，年初一至年初三應診的私家醫生數目不多，其中年初一全港只有23間診所或醫院門診應診，當中北區、西貢、油尖旺、黃大仙、離島均沒有醫生應診，年初二及年初三則分別有30間及51間診所應診。

黃大仙區年初一沒有私家醫生應診，年初二則只有一個家庭醫生應診，年初三則有5間私家普通科門診開放，其中三間為連鎖醫療集團。不過市民仍可以到聖母醫院家庭醫學診所、或者柏立基普通科門診診所就診，另外亦有一間私營中醫診所開放

油尖旺區於年假開放的私家醫生則有三間，最快於年初二才能夠應診，其餘開放應診的大部分均是中醫診所。至於公營服務方面，則可以選擇油麻地賽馬會普通科門診診所、以及廣華醫院、伊利沙伯醫院急症室。

西貢連同將軍澳區居民如要看私家醫生，就要等到大年初四。年初一至年初三只可以預約將軍澳（寶寧路）普通科門診診所、或到將軍澳醫院急症室求診。

灣仔區由於有私家醫院，年假期間相對有較多私家醫生林立，市民除了可以選擇公營服務外，年初一亦可到養和醫院家庭醫學及基層醫療中心、以及香港港安醫院–司徒拔道應診

▲ 西貢及將軍澳區的私家醫生要待年初四才應診。(地理資訊網頁截圖)

▲ 北區農曆新年期間，醫生選擇不多。(地理資訊網頁截圖)

另外，TOPick亦發現有私家醫生於農曆年假開放，但未加入政府的「醫生地圖」。TOPick致電位於屯門富健花園的一間醫務所，姑娘表示年假期間有開放應診，不過不便回應未有加入政府的名單當中。

農曆新年期間醫生應診名單：https://www.map.gov.hk/gm/

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記者：陳展棋



