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糖尿病飲食｜日日食麥皮餐後血糖仍高企　營養師：麥皮加工程度影響升糖指數

保健美顏 16:40 2024/02/06

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原來，麥皮加工程度會影響升糖指數。（iStock圖片）

「老公患糖尿病，我天天煮麥皮早餐給他吃，雖然空腹血糖已逐漸正常，可是他餐後血糖仍然高企！」減肥戰友Gin擔心地問道。

「那要看他整體的飲食，不能單只看早餐就判斷他餐後血糖高的原因。當然，首先必須依足醫生指示服藥控制血糖，減少因血糖持續過高而對血管、腎臟、眼睛等器官的破壞，再靠飲食配搭去穩定血糖和減少體內脂肪。」我解釋。

「他有按時服藥，也打算依你教的低脂飲食一起減脂肪……」Gin答道。

鋼切（steel cut）麥皮，它是最少加工的，但兩者相對要用多些時間烹煮。（iStock圖片）

「至於你煮的麥皮，要留意進食分量，若一次煮大半至一碗中號碗（未煮前分別為六至九湯匙）的分量較妥當，若分量過多，Glycemic Load（升糖負荷）便較高，容易將血糖的山丘升到高水平。」我提醒她：「除分量外，血糖升幅也取決於用以烹調的麥皮本身的加工程度。除掉硬實穀殼後而完整的燕麥粒，升糖指數最低；其次是鋼切（steel cut）麥皮，它是最少加工的，但兩者相對要用多些時間烹煮。至於原粒燕麥（rolled oat）原粒被碾平，也同屬低升糖指數。快熟麥皮是每粒燕麥切成厚片再碾平，便較易消化轉換成血糖。即溶麥皮是被切成薄片再碾平，所以其升糖指數相對較高。」

原粒燕麥（rolled oat）原粒被碾平，也同屬低升糖指數。（iStock圖片）

Gin恍然大悟，說道︰「噢！明白了，我因貪方便，選用了即溶麥皮，日後可嘗試用原粒燕麥煮。」

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「此外，當餐配搭也很重要，蛋白質愈多、油份愈高、纖維愈高 （例如十穀米比白米更高纖；或每餐加入一至兩碗蔬菜），也會令該餐升糖指數降低。因此，不妨加入蛋花生菜絲、菠菜肉碎或椰菜瘦肉煮麥皮，這樣做，其升糖指數低又更味美。」我說。

撰文：黃雅婷（註冊營養師）

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