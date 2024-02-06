  • 19°C
香港時間 : 2024206日 (週二) 17:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 美斯 新手爸媽 金像奬2024 農曆新年2024 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

金像奬2024丨林保怡首度入圍爭影帝　親自回應獲提名感受：劏雞還神

娛樂 16:39 2024/02/06

分享：

分享：

熱門 美斯 新手爸媽 金像奬2024 農曆新年2024 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區

林保怡首度入圍爭金像獎影帝。

一年一度影壇盛事香港電影金像奬頒獎典禮在今日（2月6日）假香港文化中心舉行記者招待會，宣布「第四十二屆香港電影金像奬」將於4月14日舉行。

大會邀廖子妤、劉俊謙、吳冰、周漢寧任嘉賓，負責宣讀入圍角逐本屆香港電影金像奬的19項大獎的候選名單。

當中《白日之下》獲得入圍最多提名，一共有16項，而且，林保怡更是首度入圍金像獎男主角與梁朝偉﹑黃子華等爭影帝。

金像獎2024丨第42屆香港電影金像奬完整提名名單　《白日之下》獲最多提名成大熱

親回獲提名感受

林保怡接受訪問透露現時正在買餸和購買新年用品，公司同事剛致電他告知這個喜訊：「好開心好興奮，因為第一次有咁嘅成績，正如好似上次咁樣，獲提名好似得到獎咁嘅感受，我依家要去街市買隻雞，劏雞還神，多謝大家。」

林保怡表示得知入圍男主角提名感興奮。

演活院長角色

戲中飾演殘疾院舍「彩橋之家」院長章劍華的林保怡，接受TOPick專訪自言憎恨此角色，盼透過電影喚醒社會對這個議題關注：「如果不是有一天可能是你 ，可能是我，也是受害者。」 並稱會繼續演不同類型的「魔鬼」，讓觀眾看到更多不同一面。

憑着保怡絲絲入扣的演技，除備受觀眾大力讚賞外，更憑此戲角逐金馬男配角獎，他自言隨着年齡階段有不同的心情面對：「我猜自己30歲時會有不同的心情﹑40歲亦會不同﹑50歲又更加不同，所以現在我很平常心。」今次他憑此戲入圍金像獎男主角提名，絕對實至名歸！

《白日之下》

打滾影視圈30多年

林保怡於2004年憑TVB劇集《金枝慾孽》封視帝，及於2010年憑《掌上明珠》獲得亞洲視帝。他於2011年離開效力22年的TVB，其後轉戰大銀幕。

2016年「過檔」為ViuTV的開台劇《瑪嘉烈與大衛系列綠豆》擔正男主角；2020年為ViuTV劇集《歎息橋》首次擔任監製，當時他形容作品為「第一個BB」，為了首度監製的作品兩年沒有做其他工作。

及後，保怡減產一段時間，直到今年初在賀歲片《毒舌大狀》客串「陸定衡」一角，令影迷甚為驚喜。

點擊圖片放大
+6
+5

曾當紀律部隊

保怡加入娛樂圈前曾為消防員，因覺得消防工作沉悶，轉為加入警隊長達4年。同時，從小對音樂充滿熱誠的保怡，自13歲起便參與業餘樂隊，約15歲為半職業鼓手，18歲更正真成為鼓手。

在結束紀律部隊工作後，他曾任唱片公司的製作統籌，直到1987年獲葉德嫻賞識介紹入行，曾加入樂壇成為歌手，最為人熟悉的作品為與劉美君合唱的《偷窺》、《只愛上昨日的你》和《一剎的浪漫》。

最新影片推介：丁子朗冼靖峰專訪

TOPick柴犬追星
亞洲超星團｜丁子朗有野心想與古天樂「睇齊」　冼靖峰曾因才藝單一感迷失

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【金馬獎2023】余香凝提名爭金馬影后喜極而泣　林保怡梁雍婷齊憑《白日之下》入圍
19:54 2023/10/03
【金馬獎2023】余香凝提名爭金馬影后喜極而泣　林保怡梁雍婷齊憑《白日之下》入圍
【金馬獎2023】憑《白日之下》首爭金馬最佳男配角　林保怡入行逾30年涉獵歌影視兼幕後
17:39 2023/10/04
【金馬獎2023】憑《白日之下》首爭金馬最佳男配角　林保怡入行逾30年涉獵歌影視兼幕後
《白日之下》終極預告曝光余香凝林保怡鬥演技　試映場獲觀眾激讚
17:26 2023/10/12
《白日之下》終極預告曝光余香凝林保怡鬥演技　試映場獲觀眾激讚
白日之下丨林保怡寧演「魔鬼」唔再做好人　憎恨院長角色拒照鏡
18:01 2023/11/07
白日之下丨林保怡寧演「魔鬼」唔再做好人　憎恨院長角色拒照鏡

你可能感興趣

【金馬獎2023】余香凝提名爭金馬影后喜極而泣　林保怡梁雍婷齊憑《白日之下》入圍
19:54 2023/10/03
【金馬獎2023】余香凝提名爭金馬影后喜極而泣　林保怡梁雍婷齊憑《白日之下》入圍
【金馬獎2023】憑《白日之下》首爭金馬最佳男配角　林保怡入行逾30年涉獵歌影視兼幕後
17:39 2023/10/04
【金馬獎2023】憑《白日之下》首爭金馬最佳男配角　林保怡入行逾30年涉獵歌影視兼幕後
《白日之下》終極預告曝光余香凝林保怡鬥演技　試映場獲觀眾激讚
17:26 2023/10/12
《白日之下》終極預告曝光余香凝林保怡鬥演技　試映場獲觀眾激讚
林保怡 娛樂人物職業 娛樂行業 演員 香港電影金像獎 白日之下

最高瀏覽

公屋輪候︱一家四口排半年首派430呎房協單位連露台　網民讚公屋界「豪宅」：靚過私樓
公屋輪候︱一家四口排半年首派430呎房協單位連露台　網民讚公屋界「豪宅」：靚過私樓
感冒食療︱小朋友傷風感冒久咳未癒　中醫推介湯水補氣止咳加快復原
感冒食療︱小朋友傷風感冒久咳未癒　中醫推介湯水補氣止咳加快復原