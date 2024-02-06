金像奬2024丨林保怡首度入圍爭影帝　親自回應獲提名感受：劏雞還神

▲ 林保怡首度入圍爭金像獎影帝。

一年一度影壇盛事香港電影金像奬頒獎典禮在今日（2月6日）假香港文化中心舉行記者招待會，宣布「第四十二屆香港電影金像奬」將於4月14日舉行。

大會邀廖子妤、劉俊謙、吳冰、周漢寧任嘉賓，負責宣讀入圍角逐本屆香港電影金像奬的19項大獎的候選名單。

當中《白日之下》獲得入圍最多提名，一共有16項，而且，林保怡更是首度入圍金像獎男主角與梁朝偉﹑黃子華等爭影帝。

金像獎2024丨第42屆香港電影金像奬完整提名名單 《白日之下》獲最多提名成大熱

親回獲提名感受

林保怡接受訪問透露現時正在買餸和購買新年用品，公司同事剛致電他告知這個喜訊：「好開心好興奮，因為第一次有咁嘅成績，正如好似上次咁樣，獲提名好似得到獎咁嘅感受，我依家要去街市買隻雞，劏雞還神，多謝大家。」

▲ 林保怡表示得知入圍男主角提名感興奮。

演活院長角色

戲中飾演殘疾院舍「彩橋之家」院長章劍華的林保怡，接受TOPick專訪自言憎恨此角色，盼透過電影喚醒社會對這個議題關注：「如果不是有一天可能是你 ，可能是我，也是受害者。」 並稱會繼續演不同類型的「魔鬼」，讓觀眾看到更多不同一面。

憑着保怡絲絲入扣的演技，除備受觀眾大力讚賞外，更憑此戲角逐金馬男配角獎，他自言隨着年齡階段有不同的心情面對：「我猜自己30歲時會有不同的心情﹑40歲亦會不同﹑50歲又更加不同，所以現在我很平常心。」今次他憑此戲入圍金像獎男主角提名，絕對實至名歸！

▲ 《白日之下》

打滾影視圈30多年

林保怡於2004年憑TVB劇集《金枝慾孽》封視帝，及於2010年憑《掌上明珠》獲得亞洲視帝。他於2011年離開效力22年的TVB，其後轉戰大銀幕。

2016年「過檔」為ViuTV的開台劇《瑪嘉烈與大衛系列綠豆》擔正男主角；2020年為ViuTV劇集《歎息橋》首次擔任監製，當時他形容作品為「第一個BB」，為了首度監製的作品兩年沒有做其他工作。

及後，保怡減產一段時間，直到今年初在賀歲片《毒舌大狀》客串「陸定衡」一角，令影迷甚為驚喜。

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曾當紀律部隊

保怡加入娛樂圈前曾為消防員，因覺得消防工作沉悶，轉為加入警隊長達4年。同時，從小對音樂充滿熱誠的保怡，自13歲起便參與業餘樂隊，約15歲為半職業鼓手，18歲更正真成為鼓手。

在結束紀律部隊工作後，他曾任唱片公司的製作統籌，直到1987年獲葉德嫻賞識介紹入行，曾加入樂壇成為歌手，最為人熟悉的作品為與劉美君合唱的《偷窺》、《只愛上昨日的你》和《一剎的浪漫》。

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