農曆新年2024︱拜年必讀最強親戚關係圖　2大免費App教小朋友認識三姑六婆

▲ 每逢農曆新年，拜年前必須搞清楚親戚關係稱呼，如果嫌親戚關係圖太複雜，可以下載免費的親戚稱呼計算機手機App。

【農曆新年2024/親戚稱呼/親戚關係/親戚計算機/三姑六婆計算機】每逢農曆新年，都要去親戚屋企拜年，總會見到一些很久不見的親戚，關係疏到連稱呼對方也忘記了。為免拜年時尷尬，最好事先做定功課。有宣揚廣東話的網上平台整理出最強親戚稱呼表，如果嫌太複雜，可以下載2款免費手機應用程式「親戚稱呼計算機」，算一算就知媽媽的媽媽的姐姐的兒子的女兒是誰了！

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農曆新年2024丨最強親戚關係圖

這張可算是地表最強的家族親戚關係稱呼表（廣東話版），由facebook專頁「廣東話資料館」所發表，整張家族圖有齊上上下下的親戚關係稱呼。帖文解釋在中國文化中，「親戚」或「親屬」是指有「婚姻」或者「血緣」同人類個體連成的社會關係，父母、兄弟姊妹等親屬又叫「親人」或者「家人」，其他就叫做「親戚」。

▲ 「廣東話資料館」發表的親戚關係圖可能是地表最強，有齊上上下下的親戚關係稱呼。（圖片來源：廣東話資料館Facebook）

農曆新年2024丨1. 三姑六婆 — 親戚稱呼計算機

有不少手機應用程式及網頁版可免費查閱親戚關係稱呼，如「三姑六婆親戚稱呼計算機」、「老表你好」等，撳幾個掣就可解開錯綜複雜的親戚關係。

其中「三姑六婆 — 親戚稱呼計算機」有分Lite版及Pro完整版，前者免費下載，後者則要付15元下載，可以解鎖更複雜的親戚關係稱呼。

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畫面上列出了10種近親關係按鈕，首先設定自己的性別，再依照血緣關係順序輸入，就能算出直接的稱呼。假如你是男孩，想知道母親的姐姐的兒子如何稱呼，首先將性別設為「男」，然後輸入「母」「的」「姐」「的」「兒」「=」，程式會問你「比我年長/年輕？」，若輸入「年輕」，就得到答案是「表弟」。

如果關係太疏離，程式無法計算或沒有確實稱呼時，便會顯示「暫時沒有資訊」的訊息。

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農曆新年2024丨2. 老表你好 — 三姑六婆親戚稱呼計算機

另一大受歡迎的程式「老表你好」同樣有10種近親關係按鈕，設定完自己的性別後，再依血緣關係順序輸入，去算出與該親戚的直接稱呼。小編曾嘗試亂入姐姐的妻子（同性關係），結果顯示「暫無同性婚姻資訊」。

「老表你好」更強的功能是可以語音輸入，更有分國語及粵語發聲教你如何讀出。

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責任編輯：林綺玲