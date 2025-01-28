  • 17°C
香港時間：2025128日 (二) 17:29

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

農曆新年2025｜拜年必讀最強親戚關係圖　2大免費App教小朋友認識三姑六婆

家事百科

撰文： 林綺玲

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
TOPick一分鐘
農曆新年2024丨拜年必讀最強親戚關係圖　免費App教小朋友認識三姑六婆

【農曆新年2025/親戚稱呼/親戚關係/親戚計算機/三姑六婆計算機】每逢農曆新年，都要去親戚屋企拜年，總會見到一些很久不見的親戚，關係疏到連稱呼對方也忘記了。為免拜年時尷尬，最好事先做定功課。有宣揚廣東話的網上平台整理出最強親戚稱呼表，如果嫌太複雜，可以下載2款免費手機應用程式「親戚稱呼計算機」，算一算就知媽媽的媽媽的姐姐的兒子的女兒是誰了！

農曆新年2025｜最強親戚關係圖

這張可算是地表最強的家族親戚關係稱呼表（廣東話版），由facebook專頁「廣東話資料館」所發表，整張家族圖有齊上上下下的親戚關係稱呼。帖文解釋在中國文化中，「親戚」或「親屬」是指有「婚姻」或者「血緣」同人類個體連成的社會關係，父母、兄弟姊妹等親屬又叫「親人」或者「家人」，其他就叫做「親戚」。

點擊圖片放大

親戚關係計算機｜1. 三姑六婆 — 親戚稱呼計算機

有不少手機應用程式及網頁版可免費查閱親戚關係稱呼，如「三姑六婆親戚稱呼計算機」、「老表你好」等，撳幾個掣就可解開錯綜複雜的親戚關係。

其中「三姑六婆 — 親戚稱呼計算機」有分Lite版及Pro完整版，前者免費下載，後者則要付15元下載，可以解鎖更複雜的親戚關係稱呼。

點擊圖片放大
+3
+2

畫面上列出了10種近親關係按鈕，首先設定自己的性別，再依照血緣關係順序輸入，就能算出直接的稱呼。假如你是男孩，想知道母親的姐姐的兒子如何稱呼，首先將性別設為「男」，然後輸入「母」「的」「姐」「的」「兒」「=」，程式會問你「比我年長/年輕？」，若輸入「年輕」，就得到答案是「表弟」。

如果關係太疏離，程式無法計算或沒有確實稱呼時，便會顯示「暫時沒有資訊」的訊息。

點擊圖片放大
+5
+4

點擊下載：【IOS】【Android】

農曆新年2024丨2. 老表你好 — 三姑六婆親戚稱呼計算機

另一大受歡迎的程式「老表你好」同樣有10種近親關係按鈕，設定完自己的性別後，再依血緣關係順序輸入，去算出與該親戚的直接稱呼。小編曾嘗試亂入姐姐的妻子（同性關係），結果顯示「暫無同性婚姻資訊」。

「老表你好」更強的功能是可以語音輸入，更有分國語及粵語發聲教你如何讀出。

點擊下載：【IOS】

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜馮李佩瑤小學重本打造學界專業天文公園　學生安坐家中用iPad觀星零難度

相關報道：

WhatsApp貼圖下載｜10大WhatsApp農曆新年貼圖推介　迪士尼/大麻成/張敬軒/Cinnamoroll免費下載

農曆新年2025｜年廿八至初九20個習俗禁忌　大年初一做錯1事恐窮足全年

利是公價2025︱利是封顏色幾時派單/雙封都有學問　盤點7大派利是禁忌【附2025利是公價表】

犯太歲2025｜蛇年4大犯太歲生肖注意事項　唐碧霞教化解方法+攝太歲程序/地點

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

WhatsApp貼圖下載｜10大WhatsApp農曆新年貼圖推介　迪士尼/大麻成/張敬軒/Cinnamoroll免費下載
21:30 2025/01/27
WhatsApp貼圖下載｜10大WhatsApp農曆新年貼圖推介　迪士尼/大麻成/張敬軒/Cinnamoroll免費下載
農曆新年2025︱拜年問候「幾時結婚」不是第一名　過年10大長輩問候地雷問題
今日 10:00
農曆新年2025︱拜年問候「幾時結婚」不是第一名　過年10大長輩問候地雷問題
農曆新年2025｜年廿八至初九20個習俗禁忌　大年初一做錯1事恐窮足全年
14:00 2025/01/27
農曆新年2025｜年廿八至初九20個習俗禁忌　大年初一做錯1事恐窮足全年
利是公價2025︱利是封顏色幾時派單/雙封都有學問　盤點7大派利是禁忌【附2025利是公價表】
17:56 2025/01/27
利是公價2025︱利是封顏色幾時派單/雙封都有學問　盤點7大派利是禁忌【附2025利是公價表】
七仙羽2025風水佈局｜文昌位代表名利與樣貌　七師傅教蛇年催旺子女學業運：文昌塔要13層【附影片】
15:00 2025/01/26
七仙羽2025風水佈局｜文昌位代表名利與樣貌　七師傅教蛇年催旺子女學業運：文昌塔要13層【附影片】

你可能感興趣

WhatsApp貼圖下載｜10大WhatsApp農曆新年貼圖推介　迪士尼/大麻成/張敬軒/Cinnamoroll免費下載
21:30 2025/01/27
WhatsApp貼圖下載｜10大WhatsApp農曆新年貼圖推介　迪士尼/大麻成/張敬軒/Cinnamoroll免費下載
農曆新年2025︱拜年問候「幾時結婚」不是第一名　過年10大長輩問候地雷問題
今日 10:00
農曆新年2025︱拜年問候「幾時結婚」不是第一名　過年10大長輩問候地雷問題
農曆新年2025｜年廿八至初九20個習俗禁忌　大年初一做錯1事恐窮足全年
14:00 2025/01/27
農曆新年2025｜年廿八至初九20個習俗禁忌　大年初一做錯1事恐窮足全年
農曆新年 家庭關係 家庭教育 手機Apps

最高瀏覽

農曆新年2025｜年廿八至初九20個習俗禁忌　大年初一做錯1事恐窮足全年
農曆新年2025｜年廿八至初九20個習俗禁忌　大年初一做錯1事恐窮足全年
急症室最長等候時間（01月28日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月28日 時間12:05）
六合彩新春金多寶2025｜$1.88億新春金多寶開售　即睇幸運號碼當旺貼士
六合彩新春金多寶2025｜$1.88億新春金多寶開售　即睇幸運號碼當旺貼士
港姐冠軍｜楊婉儀跟19歲餅印女兒辦年貨　老公不見蹤影疑母兼父職養家
港姐冠軍｜楊婉儀跟19歲餅印女兒辦年貨　老公不見蹤影疑母兼父職養家
農曆新年2025｜過年貼揮春7大禁忌　玄學家揭做錯1事恐破財行衰運
農曆新年2025｜過年貼揮春7大禁忌　玄學家揭做錯1事恐破財行衰運