深圳超市丨5大深圳超市商場新春營業時間　山姆福田Coco Park新年照開

▲ 一文睇清5大深圳超市商場新春營業時間（王韻青攝）

相信不少港人都會選擇在新年期間北上，到山姆、Costco、Coco Park等超市及商場消費，但新年時節店舖通常都調整營業時間。Topick為大家整理了新春期間港人常到的5大超市營業時間，大家不想「摸門釘」就要留意清楚！

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1.Costco（開市多）

深圳Costco剛於今年年初開幕，坐落於龍華區。開張當日已吸引不少港人前往，更要「排足3個鐘」才可以入購物。

農曆新年期間，Costco的營業時間會有所調整，據官方通告指，Costco在即日起至8日期間，會提前一人個小時開門，營業時間調整為早上8時至晚上9時；年初三十（2月9日）當天會提早關門，營業時間為早上8時至下午5時；年初一（2月10日）暫停營業；年初二（2月11日）開始恢復正常營業，營業時間為早上9時至下午9時。

深圳Costco

地址：深圳市龍華區民達路68號

營業時間：9:00-21:00

▲ 農曆新年期間Costco的營業時間會有所調整。（陳靜儀攝）

2.山姆超市

山姆超市盡受港人歡迎，尤其是年初開幕的山姆前海店，為了迎合港人到山姆超市購物的熱潮，多間旅行社更推出山姆團。山姆超市（Sam’c Club）在深圳設有4間門市，包括龍崗店、龍華店、福田店和前海店。

據山姆超市前海店客服人員介紹，深圳山姆超市在年三十（2月9日）會提前至晚上8時關門，農曆新年期間則如常營業。

▲ 山姆超市在年三十會提前至晚上8時關門，農曆新年期間則如常營業。（任薏攝）

山姆超市（福田店）

地址：深圳市福田區農林路69號

營業時間：7:30-22:00

山姆超市（龍華店）

地址：深圳市龍華區龍華街道景龍社區東環一路與梅龍路交匯處壹成中心景園壹方天地E區梅龍路1111號負1-L4

營業時間：9:00-22:00

山姆超市（龍崗店）

地址：深圳市龍崗區黃閣南路1號星河時代購物公園 B1S-001、B2S-001、L1S-037、L2S-033

營業時間：9:00-22:00

山姆超市（前海店）

地址：深圳市南山區桂灣三路1號

營業時間：9:00-22:00

3.盒馬鮮生

盒馬鮮生亦是不少港人會前往的超市，地理位置相比山姆及Costco更為方便，大部分都能坐地鐵直達。最受港人荒歡迎的是位於皇庭廣場的盒馬鮮生店，每逢假日都會人山人海。皇庭廣場盒馬鮮生在年三十（2月9日）當天會提前一個小時開門及提前關門，營業時間為上午9時至下午6時，農曆新年期間會如常營業。

盒馬鮮生分店營業時間

福田區、寶安區、南山區、羅湖區分店：09:00-22:00

盒馬鮮生福田皇庭店

地址：深圳市福田區福華三路皇庭廣場B1層

營業時間：10:00-22:00

盒馬鮮生筍崗萬象食家店

地址：深圳市羅湖區海園路71號萬象食家B2層88號

營業時間：8:30-23:00

4.福田Coco Park

福田Coco Park是深圳超人氣的商場之一，進駐了不少人氣餐廳，經常是港人覓食的好去處。福田Coco Park在年三十會提前下午6時關門，農曆新年期間照正常營業時間開門。

福田Coco Park

地址：深圳市福田區福華三路268號（購物公園地鐵站E口旁）

營業時間：8:30-22:00

5.皇庭廣場

皇庭廣場是一個集購物，娛樂，美食，於一體綜合性廣場，有不少網紅餐廳進駐，是港人北上的必到景點。皇庭廣場在農曆新年期間會調整商場營業時間，年三十會提前至下午6時關門，年初一、二（2月10、11日）會提前一小時關門，營業時間為上午10時至晚上9時；年初三（2月11日）開始恢復正常營業。

皇庭廣場

地址：深圳市福田區福華三路118號

營業時間：10:00-22:00

深圳商場新春營業情況

大部份的深圳商場在新春期間都會照常營業，如One Avenue卓悅中心、KK TIME、深圳灣萬象城、壹方城等。不過大家要留意，在年三十（2月9日）不少商場都會提早關門。

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責任編輯：王明芳