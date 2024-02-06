中港婚姻︱內地農村女嫁孤寒港男衫褲穿窿補完再補　一個暖心行為力證寵妻

▲ 孤寒港男，其實是暖男老公。

【中港婚姻/內地女/嫁港男/農村/內地】港男愛娶內地女，促成不少中港婚姻！近年小紅書興起嫁到香港的內地女，就將在香港的生活拍成短片發文，片中坦言自己為了跟老公結婚而從湖南的18線農村遠嫁香港，她表示老家的人均以為她「攀上枝頭當了鳳凰」，但其實港男老公日常生活原來超級孤寒！

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一位遠嫁香港的內地女以「嫁一個超級摳門的香港老公是一種甚麼體驗」為題在小紅書發文，片中所見，有幾條褲子及衣服都已有多處破爛，但港男老公仍然不肯買新褲，只會自己偷偷地縫補後再穿，「補到實在穿不了為止」，內地女在片中指老公超級孤寒，但其實老公只是對自己慳家，對於妻女極度闊綽！

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就在片尾，拍到下班回家的港男從袋中拿出全新的1T版iPhone 15送給太太，原來他心痛太太經常因為只有256G的iPhone 14不夠內存而煩惱，遂購買新機送贈對方，令到太太非常驚喜！這個暖心行為，令到不少網友非常羨慕，有網民對港男讚不絕口，直指「你老公真的很好呀，對你好，對孩子好，對家人有責任心」、「節儉自己但對你們闊綽」，更有人指這種簡單平淡的生活正正就是幸福，「比嫁入豪門開心多了」。

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責任編輯:王明芳