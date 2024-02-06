樂極生悲丨麥大力滑雪生意外導致骨折　大腿開4個窿：相信手尾長

▲ 麥大力滑雪生意外。

三年前參加《衝上雲霄大選》的麥大力去年重回老本行做機師，周圍飛的他早前往美國Mount Snow滑雪，今日（2月6日）麥大力於IG透露滑雪時發生意外，要做手術兼留醫治療！

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新年前滑雪受傷

麥大力上載數張照片，包括滑雪相以及躺於病床的照片，當中他以英文撰文，其大意是指：「農曆新年前夕，在『砰』一聲摔倒下完結，還是應該說是『啪』一聲折斷！」

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女友未有留言慰問

原來他在滑雪時不慎跌傷股骨，見他分享右邊大腿做完手術的傷口照，足足有4個「窿窿」，血痕更清晰可見，從照片看到麥大力要撐住拐杖走路，似乎傷勢也不輕。

在醫院留醫的麥大力依然笑著面對，當中他寫道：「當好時光變壞時，設法折斷人體最難折斷的骨頭之一，這算什麼成就？2024滑雪季結束，事情是這樣的，我還沒告訴大家，讓我們看看這個消息在中國家庭裡傳播得有多快。猜猜看？」

朱敏瀚和何雁詩等好友留言祝他早日康復，不過就未見女友簡淑兒留言慰問。