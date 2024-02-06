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金像奬2024丨陳安立直言想拍電影　Brian睇邁阿密感謝馬國明幫忙分析

娛樂 17:36 2024/02/06

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熱門 美斯 新手爸媽 金像奬2024 農曆新年2024 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區

陳安立（Brian）任《香港電影金像奬頒獎典禮》記招司儀。

一年一度影壇盛事香港電影金像奬頒獎典禮在今日（2月6日）假香港文化中心舉行記者招待會，由ViuTV藝人陳安立（Brian）任記招司儀。

陳安立想拍電影

任司儀的Brian受訪時表示看到周漢寧宣布吳冰（阿冰）有份入圍角逐「最佳新演員」而受感動，他指自己也一直希望有更多機會參演電影，希望有一日會隨電影團隊行紅地氈。

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陳安立有份睇美斯「齋坐」

Brian日前到大球場欣賞國際邁阿密與港超球員的香港大球場表演賽，親身見證美斯未有落場，他笑指自己未有叫「回水」而是叫「Refund」。

他直言：「上半場係好精彩，香港隊追平，大家係無諗到。同埋大家係有一個希望，覺得美斯上半場唔出場啫，下半場出場或者出3分鐘都開心。」

陳安立夫婦、馬國明夫婦、陳家樂夫婦等一同睇波。（IG圖片）

陳安立感謝馬國明

Brian表示相當感謝馬國明，他說：「佢係超級足球迷，真係要多謝佢，因為我其實係無睇美職，成隊Miami一個名都講唔出，除咗美斯之外，但馬明係好熟，佢喺我後面同我分析，係有佢生動嘅描述係生色咗。」

他指，自己是受邀請到場睇波，但也感受到身邊朋友的憤怒、不滿。

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記者：陳淑霖

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