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金像奬2024丨余香凝憑《白日之下》入圍爭影后　Jennifer：多謝古老闆開呢部戲

娛樂 17:56 2024/02/06

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余香凝憑《白日之下》入圍角逐金像獎影后。

「第四十二屆香港電影金像奬」將於4月14日舉行，在今日（2月6日）公布入圍名單，早前在香港電視評論學會已憑《白日之下》獲最佳女演員的余香凝（Jennifer），再憑《白日之下》入圍香港電影金像奬最佳女主角，成為今屆金像獎影后大熱。

Jennifer在個人社交平台上載當日拍攝《白日之下》時，分別與台前幕後的合照，並寫道：

白日之下團隊好叻❤️💕🥹
第42屆金像獎有16個提名的肯定
好開心，好開心！
我真的好愛好愛這個團隊！
整個拍攝其中最大的得着就是認識到你們
大家的努力被看見了🥹👏🏻👏🏻👏🏻
期待4月14號 大家一齊走紅地毯
完美地完成白日之下的旅程

恭喜大家❤️
也恭喜其他電影入圍者👏🏻👏🏻

金像奬2024丨梁朝偉黃子華兩大男神爭影帝　王丹妮升呢角逐金像影后

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金像獎2024丨對大家好有信心

另外，Jennifer回應傳媒坦言：「好開心《白日之下》有這麼多提名，其實拍完無耐已經對大家好有信心，希望可以明年金像獎一班人浩浩蕩蕩地行紅地氈，而這個畫面真係即將會發生。」

同時，她逐一恭賀片中入圍台前幕後人員，稱：「John哥（姜大衛）、簡君晋導演、梁雍婷同埋美術設計、服裝造型、配樂朱芸編等等，最開心是剛加入公司的小師妹許月湘都有份提名最佳新演員，她在戲中都是我的小師妹，我對她好惡、成日鬧佢，但當佢成為我同門小師妹時，我當然會對她好好，我好喜歡這位妹妹。」

余香凝憑《白日之下》入圍電影金像奬成影后大熱。

金像獎2024丨謙稱不敢諗獎項

不過Jennifer謙稱：「我自己就不敢諗獎項，但真係希望團隊其他人獲獎並且有多點肯定，因為大家都好努力去拍呢部戲，是部好有心嘅戲，期待4月14日的。最多謝古老闆（古天樂）當初肯開呢部戲，然後多謝爾生（爾冬陞）、楊經理（聯合監製）、多謝Benny（李松華）投資、多謝各位堅持、有眼光，相信導演、編劇能夠將呢個故事呈現出嚟。」

而獲提名最佳新演員的許月湘：「好開心、好榮幸可以入圍最佳新演員，多謝大家、多謝導演同編劇俾機會我。《白日之下》係我第一套主演的電影，首套電影已經遇上一個咁好的團隊和角色真係非常榮幸。恭喜《白日之下》入圍金像獎16項提名，多謝大家支持《白日之下》。」

金像獎2024丨簡君晋：平常心

至於角逐最佳女配角的梁雍婷開心講到：「多謝大家，好開心能夠得到最佳女配角的提名，同時我都超開心，好開心《白日之下》團隊上下能夠有咁好成績，希望觀眾如果未睇《白日之下》快點入戲院支持一套好電影，再次恭喜團隊上下每一個人。」

而提名最佳導演以及新晉導演獎的簡君晋回應稱：「以平常心對待，有呢個成績都替整個團隊感到高興，一齊努力這麼多年和月，自己都有啲激動，本來以為自己會好放鬆，但去到公布時都相當緊張。尤其是有好兄弟盧煒麟Alan坐喺旁邊，佢有份提名剪接我都好開心。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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