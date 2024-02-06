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【黎智英案】《蘋果》7.1隨報送《逆權六月》特刊　陳沛敏稱忘記是誰的主意

社會 17:06 2024/02/06

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前《蘋果》副社長陳沛敏續作供。資料圖片

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》(下稱《蘋果》) 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（6日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。前《蘋果》副社長陳沛敏續作供，控方指2019年7月1日《蘋果》頭版列明隨報附送《逆權六月》特刊，陳供稱，當時估計《蘋果》讀者大部分反對《逃犯條例》，早前亦有過百萬人上街，故此隨報贈送特刊，希望讀者購買《蘋果》，亦表示對運動的支持。陳續指，已忘記印刷特刊是誰的主意，但她當時同意印刷。

控方今午繼續就2019年6月9日遊行，向前《蘋果》副社長陳沛敏提問，並引述一段WhatsApp對話，當中被告黎智英向陳稱，「我們應該找些聯署學生訪問，激發其他學生6.9（2019年6月9日）出來」。陳同意黎是希望與聯署學生會面，再找學生抗議，陳隨後亦要求同事跟進。

陳指，黎亦有參與2019年7月1日的遊行，由於黎亦是公眾人物，因此《蘋果》亦派出同事採訪黎。控方再展示當日《蘋果》頭版，指當中列明隨報附送《逆權六月》特刊。陳供稱，《逆權六月》包含《蘋果》攝影記者所拍攝的照片，當時亦估計《蘋果》讀者大部分反對《逃犯條例》，早前亦有過百萬人上街，故此隨報贈送特刊。

法官李運騰則問及《蘋果》為何不透過特刊賺錢，陳指「要印到好靚先有人買」，又指印刷特刊的目的是希望讀者購買《蘋果》，亦表示對運動的支持。陳續指，已忘記印刷特刊是誰的主意，但她當時同意印刷，亦有就此請示壹傳媒前行政總裁張劍虹，對方亦同意印刷。

控方逐字問及「逆權」的意思，陳供稱，「逆權」兩字並不常見於中文，是因為數套韓國電影的出現，如《逆權司機》等，「逆權」兩字方為港人認識。陳又指，「逆權」兩字亦總括6月的兩次大型遊行，並簡單表達反對政府的措施。

聆訊明（7日）續。

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記者：梁錦麟

人權 請願示威 一國兩制 社會矛盾 港區國安法 國安法 逃犯條例 黎智英 運動 攝影

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