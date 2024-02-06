【申禁制令】證監會申禁制「勤+緣」梁鳳儀處理2.35億元資產　暫委法官押後3個月內判決

▲ 證監會今（6日）於高等法院申請臨時禁制令，禁止梁處理資產共涉2.35億港元，當中包括現金及物業。（資料圖片）

證監會早前入稟指控星美文化 （02366） 前身「勤+緣」創辦人梁鳳儀及其夫前立法會議員黃宜弘，涉捏造虛構交易。證監會今（6日）於高等法院申請臨時禁制令，禁止梁處理資產共涉2.35億港元，當中包括現金及物業。暫委法官聽取陳詞後，押後3個月內頒布判決。

申請人證監會，答辯人梁鳳儀。

申請一方指出，證監會調查發現，據買賣協議顯示答辯人曾以4,800萬人民幣（折約5,232萬港元）出售上海一物業，申請人指物業巿價為6,000萬人民幣（折約6,540萬港元），而買家與答辯人亦有密切關係，加上上海物業出售後，答辯人只收取約100萬元人民幣（折約109萬港元），而有關物業仍處於出售狀況，因此申請一方質疑買家真正身分，以及有關交易是否真確。

申請一方續指，答辯人不以正常方式作交易，是為避免款項存入帳戶後遭申請人凍結。另外，根據入境處紀錄，答辯人於2021年12月7日離港，至今從沒有返回香港，明顯有意圖逃離司法管轄區。

答辯人回應時指出，於2021年新冠疫情期間，答辯人因病而到加拿大接受治療，並非如申請人所指是逃離香港。答辯人續指，2020年答辯人曾出售位於加拿大溫哥華1個物業，2021年曾購入粉嶺1物業，若答辯人擬逃離香港，毋須仍在港置業。

至於申請一方早前指出，答辯人曾透過微信向疑是「舉報人」發出恐嚇性訊息，答辯一方否認說法。另外，若法庭頒下臨時禁制令，申請一方認為就法律開支及生活費，申請人每月可獲發放10萬及20萬元，答辯人則要求20萬及30萬元。

暫委法官聽取雙方陳詞後，押後3個月內頒布書面判決。

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記者：林育慧