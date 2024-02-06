車天車地｜英之傑設電動車期間限定店　首創AI車身維修報價服務【內附地址】

▲ 店内展示英之傑旗下全系列電動車，圖爲ORA Funky Cat 400（王茵芸攝）

英之傑大中華區即日起至3月31日，在啟德新地標商場AIRSIDE推出「INCHCAPE EV HUB純電互動體驗館」期間限定店。集購物、休閒和娛樂於一身，融入造型維妙維肖的AI人物Icy，讓市民可一站式瞭解未來購車概念。

為了帶給大眾電動車時代的潮流體驗，店內將展出英之傑旗下全系列電動車，包括TOYOTA bZ4X、LEXUS RZ450e、ORA FUNKY CAT 400 Pro以及MAXUS MIFA 9。店內不僅展示新車，還新增了各種全新設備，如英之傑網上平台DXP Digital Direct、Inchcape One+一站式電動車支援平台、無人自助試駕登記體驗、Drive The Future模擬駕駛挑戰最佳碳排放，以及Lexus Electrified VR體驗。

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透過人工智能技術，讓每位客戶以嶄新的視角感受未來駕駛的奇妙體驗。值得一提的是，TOYOTA與adidas合作推出的全新「TOYOTA bZ4X x adidas ADIZERO別注版」也首次在店內展出。店內同時佈置了有機無土種植植物，體現英之傑與廠方共同推動環保理念的努力。

期間限定的體驗活動

在此期間限定店中，參觀者登記後可獲得INCHCAPE EV HUB遊戲通行證，只需掃描通行證上的個人專屬QR Code，即可免費品嚐週末限定的INCHCAPE EV HUB即沖咖啡。參觀者還可參與2D咖啡藝術，印製基本2D車輛圖案，甚至上載個人圖片、即場印製於咖啡上（建議採用線條簡單的圖案）。

至於模擬電動車駕駛遊戲方面，期間限定店內設有Drive The Future模擬駕駛器，入場人士憑遊戲通行證即可體驗電動車駕駛的樂趣。模擬駕駛器提供最新型號TOYOTA bZ4X及LEXUS RZ450e供選擇，該遊戲模擬電動車在道路上行駛，駕駛者透過控制軚盤及電池用量，挑戰做出最佳二氧化碳排放的成績。另外，在Lexus Electrified VR體驗區，參觀者戴上VR眼鏡，進入逼真的虛擬駕駛世界，透過手掣享受360度或180度身臨其境的沉浸式Lexus VR體驗。

首創AI報價服務

店內引入全港首創的「快而準」AI車身維修報價服務，AI 虛擬人物Icy接受過約700萬張相片的大數據訓練，可以分辨高達100種物質及事故，毋須人工檢查即可評估損壞情況，提供24小時全天候的車身維修報價，準確度高達96%！現場還設有Inchcape One+一站式電動車支援平台，服務包括家用及商用充電方案，致力為電動車車主提供方便的充電配套設施及一站式支援。成功預約免費上門視察並獲得報價的車主更可享受AIRSIDE專屬優惠，減免$2,000安裝費。

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英之傑同時對網上平台DXP Digital Direct進行了重新塑造，進一步強化整個全渠道生態系統，使客戶於平台不僅能選購汽車，還能處理保險及財務方案等事項。

INFO:

「INCHCAPE EV HUB 純電互動體驗館」期間限定店

日期: 即日起至 3 月 31 日

營業時間: 11:00am–8:00pm

地址: 啟德 AIRSIDE 地下 G009 號舖

電話: 2880 1331

按此預約參觀

記者：王茵芸