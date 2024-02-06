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【治安情況】去年錄近4萬宗詐騙   警方將重點打擊傀儡戶口

社會 17:24 2024/02/06

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警方表示，去年錄近4萬宗詐騙，將重點打擊傀儡戶口。(陳靜儀攝)

警隊回顧去年香港治安情況，警務處處長蕭澤頤表示，去年香港的整體罪案錄90,276宗，按年上升約29%，主要是詐騙案的升幅所帶動。整體破案率是31.1%，撇除詐騙案的破案率為百分之46.2%。

蕭澤頤說，去年錄得39,824宗詐騙案，拘捕9,239人，拘捕人數較按年升約7成半，當中約6,500人是傀儡戶口持有人。他強調警方來年會重點打擊打擊傀儡戶口，因為詐騙案集團利用大量傀儡戶口去收取騙款及清洗黑錢，有關行動是摧毁詐騙產業鏈的有效方法。同時警方與律政司已有共識，將會就傀儡戶口加快檢控及加刑。

對於日前國際邁阿密美斯失場的事件，被問到情況是否涉及詐騙，蕭澤頤說警方接到6宗相關求助，已轉介海關跟進。

蕭澤頤續說，去年7宗珠寶錶行行劫案備受社會關注，警方已全部破案，部分案件能起回全部贓物。

蕭澤頤說自從國安法生效後，截至去年12月31日，國安處共拘捕290人，當中6成人已被檢控。(陳靜儀攝)

另外，蕭澤頤說自從國安法生效後，截至去年12月31日，國安處共拘捕290人，當中6成人已被檢控。

對於涉嫌違反國安法被捕、正身處海外的前香港眾志成員周庭涉嫌棄保潛逃，警方確認已經正式通緝周庭。警務處副處長(國家安全)簡啟恩形容，畏罪潛逃是羞恥行為，任何逃犯不應該妄想潛逃離開香港後，可以逃避任何刑責，這些人士出賣誠信畏罪潛逃，利用瞞騙手段，逃避法律的責任，離開香港後堆砌一些藉口，以受害者的姿態，企圖自我製造光環博取同情，乞求外國反華勢力的包庇。

他又勸喻周庭或其他在逃人士回頭是岸，為自己的行為負責，改過自身，否則只會泥足深陷。

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記者：蘇文軒

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