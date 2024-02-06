【訪港人次】農曆新年長假料逾750萬人次出入境　大年初二出境高峰達46.1萬

▲ 農曆新年長假料逾750萬人次出入境，大年初二出境高峰達46.1萬。（資料圖片）

今年農曆新年假期期間（即2月9日至2月17日），入境事務處預計約有超過750萬人次香港居民及訪客，經各海、陸、空管制站進出香港。經入境處與內地深圳邊檢總站等部門協商後，預計約有600萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。陸路出境較為繁忙的日子為2月11日（星期日），出境人次約46.1萬，而入境高峰期為2月13日（星期二），入境人次約60.7萬。

入境處估計假期期間羅湖管制站、落馬洲支線管制站及港珠澳大橋管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約有17萬、15.8萬及10.5萬人次出入境。

為疏導農曆新年假期期間的跨境人流和車流，特區政府與廣東省及深圳市相關部門達成共識，作出以下特別通關安排：



（一）年三十（2月9日）至年初四（2月13日）期間，深圳灣管制站的旅客和客車清關服務由原來凌晨12時關閉，改為通宵服務，即24小時運作；及



（二）在年三十（2月9日）及年初二（2月11日），羅湖管制站的旅客清關服務由原來凌晨12時關閉，延長至翌日凌晨2時。

入境處指，為配合農曆新年期間個別口岸延長通關時間及疏導假期期間的旅客流量，已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流，同時亦會增派保安人員協助維持旅客過關秩序。

另一方面，入境處亦會連同警務處、海關和香港鐵路有限公司在羅湖管制站成立聯合指揮中心，以作出相應的部署及措施，並與深圳邊檢總站等內地部門緊密聯繫，密切留意人流情況及在有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。

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責任編輯：陳麗娜