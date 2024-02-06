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【生育津貼】6000名合資格父母獲2萬元新生獎勵金　即日起填表2-3星期後收錢

社會 17:32 2024/02/06

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6000名合資格父母獲2萬元獎勵金。(資料圖片)

政務司副司長辦公室發言人今日（6日）表示，在立法會財務委員會於今年1月19日通過新生嬰兒獎勵金撥款申請後，政府即從速完成所需內部程序，已陸續向首批約6000名合資格的父母，發放一筆過2萬元的新生嬰兒獎勵金。
 
首批約6 000名合資格父母由去年10月25日至今年1月中旬提出申請。政府在發出獎勵金後，會透過特定電話號碼 852-5928 7409向收款人發送通知短訊。

由即時開始，合資格申請人只要填寫包括銀行戶口的資料正確無誤，在遞交獎勵金的申請2至3星期後，便可在其指定銀行戶口收到新生嬰兒獎勵金。
 
發言人續說，政府特別提醒廣大市民，我們絕對不會在發放獎勵金的通知短訊中提供任何網站連結。大家一定要提高警覺，不要讓騙徒冒用新生嬰兒獎勵金的名義，試圖行騙。

政務司副司長卓永興表示，今次計劃是特區政府態度和政策的重要突破，向社會發出鼓勵生兒育女的正面和強烈訊息，務使香港人口生生不息，以維持社會的生產力、競爭力、動力和活力。

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責任編輯：陳展棋
 

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