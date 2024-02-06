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金像奬2024丨廖子妤吳冰開心有份角逐獎項　Fish：恭喜子華

娛樂 18:21 2024/02/06

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熱門 美斯 新手爸媽 金像奬2024 農曆新年2024 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區

「第四十二屆香港電影金像奬」入圍名單於今日（2月6日）下午的記招中揭曉，有份出席的廖子妤（Fish）、吳冰（阿冰）有份角逐獎項，二人與周漢寧、劉俊謙一同接受TOPick訪問時也難掩興奮之情！

金像獎2024丨第42屆香港電影金像奬完整提名名單　《白日之下》獲最多提名成大熱

廖子妤+阿冰有份角逐獎項

廖子妤憑《毒舌大狀》入圍「最佳女配角」，她直言自己「魂魄未返到嚟，仲感受緊個喜悅」。阿冰就憑《1人婚禮》角度「最佳新演員」，她指自己在聽到自己的名字時也按捺不住自己的喜悅，馬上笑了出來。

阿冰指沒想過自己有份入圍，負責宣布「最佳新演員」入圍名單的周漢寧稱自己是故意做出曖昧的表情，令對方有緊張感。

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廖子妤：恭喜子華

Fish負責宣布「最佳男主角」入圍名單，Fish的男友盧鎮業（小野）也在名單當中，Fish開心地表示：「恭喜子華。」

Fish指尚未恭喜男友，問到在子華、小野中二選一，她稱：「手心又係肉，手背又係肉，係唔係要揀先？交畀評審去揀，邊個攞，我都開心。」

她又指聽到王丹妮有份入圍是很感動，皆因大家都很努力，被金像獎認定是一件很開心的事。身旁的劉俊謙表示自己為簡君晋、卓亦謙感開心。

另外，周漢寧為自己有份參演的《白日之下》、《年少日記》有份入圍感高興，看到這個成績是相當感恩。

最新影片推介：丁子朗冼靖峰專訪

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亞洲超星團｜丁子朗有野心想與古天樂「睇齊」　冼靖峰曾因才藝單一感迷失

記者：陳淑霖

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