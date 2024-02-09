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健康診症室·農曆新年｜過年大吃大喝恐腸胃炎　餐前一動作防消化不良　醫生教4招即時消滯

醫健人物 10:20 2024/02/09

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過年的應節美食多不勝數，各式糕點更是拜年聚會的必備食品。若不小心吃多了或食物太油膩，便很容易吃到飽滯，甚至出現胃氣脹及消化不良等症狀。為免大家在年假期間腸胃「鬧脾氣」，腸胃肝臟專科醫生區漢達醫生成大家拆解腸胃不適成因，並分享過年飲食建議及4招消滯解膩。想保持腸胃健康的人士記得留意！

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高油脂食物是元兇？

為甚麼節日聚餐後，經常會感到胃氣脹及飽滯？區漢達醫生解釋，因為大家在新年聚餐時，通常會短時間內進食過量的高油脂食物，令腸胃難以消化，容易出現胃氣脹、胃酸過多或腹瀉等症狀。

如何分辨腸胃炎與消化不良？

不少人會將腸胃炎與消化不良混為一談，區漢達醫生表示兩者症狀其實各有不同。腸胃炎由細菌或病毒感染引起，通常會出現腹痛、嘔吐、腹瀉，甚至發冷發熱等症狀，且腹瀉前常會有下腹絞痛感。而消化不良的疼痛或不適感通常發生於「上腹部」，除了空腹時會有不適感，進食後的疼痛或不適感也可能會加劇，情況明顯與腸胃炎不同。

若不幸患上腸胃炎，便要加倍注意飲食，特別是身體較虛弱的小孩和長者，宜補充電解質，維持體液平衡，至於一般健康的成年人只須多補充水分，便有助緩解病情。如想早日康復，區漢達醫生建議患者暫時禁食1至2餐，但要留意長時間不進食會導致營養不足或身體虛弱，拖慢康復速度。因此當症狀緩和後，應恢復少量多餐，但切記少吃高油、高鹽、高糖、高纖或辛辣食物，同時避免進食乳製品或含有咖啡因的飲品，以免刺激腸胃，加重症狀。

如何預防及減少消化不良？

其實要預防消化不良並不難，只要在進食前飲用適量溫水，促進腸胃蠕動，便能有助預防脹氣。食物方面，不妨選擇蔬菜或水果，因為這些高纖維食物能促進腸道蠕動，有助預防便秘和胃氣積聚，再搭配蛋白質、碳水化合物和脂肪等易消化食物，便能保持消化系統的正常運作。此外，區漢達醫生指出飲食次序也是一大關鍵，建議先喝湯，再吃蔬菜及肉類增加飽足感，最後才選擇容易消化的澱粉類，且每一口最少咀嚼20下，才能避免一不小心吃太多。若眼前有油炸食物或甜食都應淺嚐即止，尤其對於已經有胃食道逆流或消化道問題的人士，更應盡量少吃，以免對腸胃造成負擔。

4招即時消滯

大餐過後感到消化不良或「頂胃」，可以嘗試4大方法消滯：

  • 餐後輕鬆散步：能促進食物在腸道中的運動，預防消化不良。
  • 適量運動：例如快走、慢跑或健身等，不僅能幫助消耗熱量，還有助腸胃蠕動，維持腸胃機能。
  • 多吃高纖維食物：如蔬菜和水果等，都是有助促進腸道蠕動，預防便秘和胃氣積聚的食物。
  • 嘗試輕食：例如以高纖蔬果或全穀類食物搭配無糖優酪乳，能有效增加體內益生菌，幫助抑制壞菌，調節腸胃機能，促進新陳代謝。

 

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避免飽滯飲食建議

若不想新年大吃大喝後出現飽滯不適，可參考區漢達醫生4大飲食建議：

  • 吃完大餐後，不妨讓腸胃休息，接下來幾餐改吃一些清爽的食物，如高纖蔬果或對腸胃負擔較低的食物，如全穀類和無調味堅果等。
  • 適量運動有助腸胃蠕動，同時可消耗熱量、減少脂肪積聚。
  • 本身容易有胃食道逆流或消化道問題人士，不宜食用太多刺激性食物，如茶、咖啡或過酸、過辣的食物。
  • 喝啤酒容易脹氣，消化功能差或患有腸胃疾病、腸胃功能受損者，應盡量避免飲用。此外，避免將啤酒的泡沫一起喝進去，以免大量氣體進入腸胃而感到不適。

香港專科腸胃肝臟科專科醫生 區漢達醫生

香港專科腸胃肝臟科專科醫生 區漢達醫生

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