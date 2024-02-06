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【立會暴動】涉闖會議廳王宗堯等4人暴動罪成　6被告今求情押後3月中判刑

社會 17:39 2024/02/06

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立法會暴動案，其中6名被告今完成求情，押後至3.16判刑。資料圖片

藝人王宗堯、前港大學生會會長孫曉嵐等共13人，以及初選案被告鄒家成，涉於2019年7月1日進入立法會會議廳，被控暴動罪及進入會議廳罪，鄒、孫等8人承認暴動罪。王宗堯等共6人不認罪受審，王等4人被裁定暴動罪成，2名學生及網媒記者被裁定暴動罪脫，但進入會議廳罪成。孫等6人今（6日）進行求情。網媒記者的代表律師求情指，被告當時入內拍攝的行為可算是社會公益，讓公眾了解更多當晚情況；案件押後至3月16日判刑。

本案為區域法院案件，今移師至西九龍裁判法院處理。其中6名被告黃家豪（22歲，學生）、羅樂生（21歲，廚師）、畢慧芬（26歲，無業）、孫曉嵐（25歲，自由工作者）、馬啟聰（32歲，記者）及沈鏡樂（25歲，地盤工人）今作求情陳詞。

被告孫曉嵐親自求情指，在2019年修讀人權法碩士，認罪因了解法律條文的字面涵義，即使自己沒作出任何破壞行為，沒有使用暴力和沒有破壞社會安寧，但干犯了定義寬鬆的暴動罪，謂在政權眼中真正的罪名是對民主人權自由的追求。孫稱盼早日獲釋，在未來會繼續活在真相之中，光明磊落地生活，貢獻所愛的人和地方。暫委法官李志豪期間數度打斷孫發言，警告她勿作政治表述。

被告黃家豪的代表律師指，黃是城大編委的記者及攝記，為了取得更好的拍攝角度而進入立法會。黃沒有與人發生肢體衝撞，他接觸《基本法》小冊子的目的是履行傳媒工作，無意干擾證物，亦沒有影響警方調查。

被告馬啟聰的代表律師指，被告案發時在採訪，可讓讀者更了解當時情況，可說是關乎社會公益。此外馬沒有領導或參與抗爭，有真誠悔意。

法官聽畢求情押後判刑，2月21日將聽取王宗堯及鄒家成等8人求情後，押後至3月16日進行判刑。

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記者：陳曉欣

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